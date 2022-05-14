Halıcıların sağlığı Anka’ya emanet

Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "Domotex Turkey" Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nın sağlık sponsorluğunu Gaziantep Özel Anka Hastanesi üstlendi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Domotex Türkiye 2022 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nın sağlık sponsorluğunu üstlendi. Fuarda açılan stantta, isteyen ziyaretçilerin kan şekeri ve tansiyon ölçümü ücretsiz olarak yapılırken, fuar alanında 112 acil yardım ambulansı da hazır bekletildi. Fuarda rahatsızlanan birçok konuğa anında müdahale edilerek, sağlık durumu iyi olmayanların ANKA Hastanesi’ne ücretsiz nakli sağlandı.

Türkiye’de halı üreticilerinin en önemli buluşma noktası olan bu fuarda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Kaplan “Ülke olarak sağlık konusunda iyi olduğunu iddia eden birçok ülkeden daha ileri bir konumdayız. Özellikle Gaziantep’in sağlıkta da marka şehir olduğunu kanıtladık. Bu, bizim için onur ve gurur verici. ANKA Hastanesi olarak sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Bu fuarın ardından ülkemiz adına güzel dönüşümler alacağımıza inanıyoruz” dedi

Anka Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ ise, “Gaziantep’i sağlık turizmi açısından ön plana çıkartabilecek olan tedavi yöntemlerini özellikle yabancı ziyaretçilere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. ANKA Hastanesi olarak özellikle obezite ve Tip 2 diyabet konusunda gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla çeşitli ülkelerden gelen birçok hastaya şifa dağıttık. Bu fuarın ardından sağlık turizminin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı ve sağlık turizminin ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Domotex Turkey fuar süresince ücretsiz sağlık hizmeti verecek olan Anka Hastanesi’nin standını ziyaret edenler, verilen nitelikli hizmetlerden dolayı Anks Hastanesi yöneticilerine teşekkür etti. Anka Hastanesi 4 gün boyunca halı fuarına katılanlara sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "Domotex Turkey" fuarında 14 ülkeden 48'i yabancı 216 firma yer alıyor.

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