Tamir yapan işçinin elektrik akımına kapılması kamerada

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu Hüsam Hatip'in, su arıtma cihazını tamir ederken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde arızalı su arıtma cihazını tamir eden Hüsam Hatip, denemek için cihazın fişini prizine takınca elektrik akımına kapıldı. 2 metre uzağa fırlayan Hatip, baygınlık geçirdi. Hüsam Hatip kısa süre sonra kendisine gelirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanmadan olayı atlatan Hüsam Hatip, "Tamir ettiğim su cihazını denemek için prize takınca akıma kapıldık ve bir anda fırlayarak yere yığıldım. Hayatta olduğum için mutluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-05-15 14:53:41



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