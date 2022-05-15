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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahmazoğlu’ndan kan bağışına davet

İHA

Tahmazoğlu’ndan kan bağışına davet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 16 Mayıs’ta düzenleyeceği kan bağışı kampanyasına vatandaşları davet etti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 16 Mayıs Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sabah 08:00’da başlayarak gece 21:00’a kadar devam edecek olan kan bağışı kampanyasında tüm bağışçılara spor ayakkabısı hediye edileceği müjdesini yineledi.
Vatan için can millet için kan veririz
Her bir ünite kanın üç kişiye umut olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Vatan için can millet için kan veririz. Şahinbey Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyamızı bu yıl 16 Mayıs’ta yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenliyoruz. Bağışladığımız 1 ünite kan ile 3 farklı insanın hayatını kurtarabilir kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Ayrıca kan bağışında bulunan tüm hemşerilerimize sağlıklı bir yaşam için spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 16 Mayısta Demokrasi Meydanı’nda kan vermeye davet ediyorum” dedi.

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