Gaziantep’te sağanak yağış ve dolu etkili oldu Dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep’te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış ile dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan sağanak yağış ile dolu nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Yaklaşık yarım saat yoğun olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer aradı. Gaziantep Havalimanı civarında etkili olan yoğun dolu yağışı bembeyaz bir örtü oluştururken, hava trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi. Sağanak ve dolu nedeniyle trafikteki sürücüler ile yayalar de zor anlar yaşadı.

Kentte yağmur ve dolunun aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

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