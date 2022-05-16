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19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor bayramı SANKO üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner dağlı: “Yarınlarımızın en büyük güvencesi gençlerimizi geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir” “Aziz Türk milleti, Ata’sının aydınlattığı yoldan gitmekte hiç tereddüt etmemiş, bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı göstermiş ve muzaffer olmuştur”

İHA

19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor bayramı SANKO üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner dağlı: “Yarınlarımızın en büyük güvencesi gençlerimizi geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir” “Aziz Türk milleti, Ata’sının aydınlattığı yoldan gitmekte hiç tereddüt etmemiş, bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı göstermiş ve muzaffer olmuştur”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Yarınlarımızın en büyük güvencesi gençleri, geleceğe hazırlamak hepimizin öncelikli görevidir” dedi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’un, büyük bir milletin tüm yokluklara rağmen birlik ve beraberlikle hareket ederek zulme karşı boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya duyurduğu önemli bir gün olduğuna vurgu yaptı.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında her yaştan vatandaşın büyük kahramanlıklar gösterdiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, kurutuluş meşalesini yakmış ve bu meşalenin tüm vatanı aydınlatması için aziz Türk Milletine güvenmiştir. Aziz Türk milleti, Ata’sının aydınlattığı yoldan gitmekte hiç tereddüt etmemiş, bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı göstermiş ve muzaffer olmuştur.
Büyük Önder, bu büyük zaferi armağan ettiği gençlere olan güven ve inancıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.’ SANKO Üniversitesi olarak bizler de kurulduğumuz günden bu yana, ülkesine, milletine ve tüm insanlığa sağlık alanındaki çalışma ve başarılarıyla katkı sağlayan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz.”
“Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan toprağımız ve al bayrağımız için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor, değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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