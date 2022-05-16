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Görme engellilere umut olan Mitat Enç’in hayatı kaleme alındı

İHA

Mitat Enç, genç yaşta gözlerini kaybetmesine rağmen yılgınlık emaresi göstermeden hayatına devam eden ve yaşadığı dönemde görme engellilere umut olan yazar Mitat Enç'in hayat hikayesi Çelebi Dergisi'ne konu oldu.

Görme engellilere umut olan Mitat Enç’in hayatı kaleme alındı

Mitat Enç, genç yaşta gözlerini kaybetmesine rağmen yılgınlık emaresi göstermeden hayatına devam eden ve yaşadığı dönemde görme engellilere umut olan yazar Mitat Enç’in hayat hikayesi Çelebi Dergisi’ne konu oldu.
Mitat Enç'in her yönüyle değerlendirildiği ‘’Kelimeleri Memleket Kadar Büyük: Mitat Enç’’ dosya derginin 7. sayısında yayımladı. Yazarlığını yanı sıra Doçen Doktor ve Pdegog unvanları da bulunan Mithat Enç’in hayatı Tarih Kültür ve düşünce dergisi olan Çelebi’de her yönüyle ele alındı. 211 sayfalık dergide, Mithat Enç hakkındaki 23 yazardan yapılan alıntıların yanı sıra ailesi ve araştırmacıların da verdiği bilgiler de yer aldı. Çelebi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Şahin 7. sayı hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Dergimiz büyük bir heyecanla üçüncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Üçüncü yılımızdan geriye baktığımızda ortaya koymaya muvaffak olduğumuz dosya konuları, dergimizin asıl söz sahipleri olan kıymetli okuyucuları tarafından büyük bir teveccüh ile karşılandı. Biz de bu teveccüh karşısında rehâvete kapılmadan Türk tarihi, kültürü ve düşüncesine dair temel konu ve şahsiyetleri tüm yönleriyle, derinlemesine ve titizlikle ele almaya gayret ettik. İlk günkü heyecandan bir nebze kaybetmeden çalışmaya devam ettik. Bu hissiyatın verdiği şevk neticesinde elinizde bulunan Kelimeleri Memleket Kadar Büyük: Mitat Enç dosya konusu üzerine yoğunlaşarak teveccühe mazhar olmaya çalıştık. Bu düşünce ve hissiyatla 2022 yılının ilk dosya konusunu Mitat Enç olarak belirledik. Mitat Enç, genç yaşta gözlerini kaybetmesine rağmen yılgınlık emaresi göstermeden hayatına devam etmiş örnek bir şahsiyettir. Zorlu bir hayata kapı aralayan göz kaybını da dahil ederek Mitat Enç’e baktığımızda iki unsurun hayat yolculuğunun merkezinde olduğunu görürüz: mücadele ve azim. Yayınladığımız bu dosya konusunda özellikle bu iki unsur çerçevesinde Mitat Enç’i yansıtmaya çalıştık. Kelimeleri Memleket Kadar Büyük: Mitat Enç dosya konulu çalışmamız bu çerçeve doğrultusunda oluştu. Konunun uzmanı olan, ilgi duyan birbirinden kıymetli araştırmacılar belirlenen konu başlıkları dâhilinde çalışmalarını teveccüh göstererek hazırladılar. Aynı zamanda sayı hazırlanırken Mitat Enç’in ailesi ile de yakın temasta bulunduk. Ailesi çalışmamıza yakın ilgi gösterdi. Mitat Bey’in oğlu Sinan Enç ile“Baba” Mitat Enç Üzerine kıymetli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kızı Zeynep EnçSinkilHanımefendi, “Babam” Mitat Enç; torunu Selim Sinkil ise Dedem Mitat Enç başlıklıyazıları ile Mitat Enç’i, bu sayı için, anlattılar. Yeğeni Prof. Dr. Ayşegül Ataman, MitatEnç’in Akademik Çalışmalarını kronolojik olarakele alan yazısı ile sayımıza katkı sundu.
Dosya konumuzun ilk yazısı Mitat Enç’e ait. Ardından Mitat Enç ile 1941 yılındaBugün gazetesinde yapılan bir röportaj ve Ahmet Emin Yalman’ın Mitat Enç’i Müjdeleyen Yazısı gelmektedir. Bu röportajile yazının Enç’in adını duyurduğu yıllara tekabül etmesi açısından önemlidir. Bu önemli kayıtlara ulaşmamızı sağlayan ve ayrıca Mitat Enç İçinKısa Bir Biyografi Denemesi yazısıyla katkı sunan Dr. Necati Tonga’ya teşekkür ederiz. Mitat Enç’in Türk edebiyatında yer edinmesini sağlayan güçlü anlatısı Uzun Çarşının Uluları, dosya konumuzda geniş yer buldu. Yaşar Vural, Uzun Çarşının Uluları’nda Mizah; Veysel Altuntaş, Mitat Enç Öykülerinde Bir Şehrin Kodları yazılarıyla Mitat Enç’in edebi dünyasının kapısını aralamaya çalıştılar. Haluk Doğan, Uzun Çarşının Ubermenschleri başlıklı yazısında Mitat Enç’in karakterlerini Friedrich Nietzsche’nin üstinsan kavramı ile tahlil etme denemesinde bulundu. İbrahim Alisinanoğlu, Gaziantep’te ticaretin nabzının attığı ve Enç’in çocukluğunu geçirdiği Uzun Çarşı’nın şehir için öneminden bahsetti. Yine Gaziantep kültürü araştırmalarının önde gelen isimlerinden Mustafa Güzelhan’ın, önemine binaen tekrar yayınladığımız, Uzun Çarşı ve Civarını değerlendirdiği 1965tarihli yazısı Uzun Çarşının Uluları’nın tasvirine yardımcı olması bakımından kıymete değerdir. Mitat Enç hakkında ilk biyografi kitabını kaleme alan Reşit Göngör Kalkan, MitatEnç’in İnsanlarını Şehre Sunulan Aşk Buketi başlığı altında derinlemesine tahlil etti.Mitat Enç’in hayatının dönüm noktalarını ve düşüncelerini aktardığı BitmeyenGece başlıklıotobiyografisini Bir Yaşam Övgüsü Olarak“Bitmeyen Gece” başlığı altında Muhammet Erdevir tümyönleriyle inceledi. Mitat Enç’in yeniden gündeme taşınması için önemini vurgulayan Mehmet SabriGenç, Yirminci Asrın Şahidi: Mitat Enç;Enç’in üç başyapıtının yayın serüvenini anlatan Ömer FarukŞerifoğlu, “Hiçbir Antepli,Uzun Çarşının Uluları’nı okumadan Antepliyim dememeli!”; GülsünNakıboğlu, MitatEnç’in Edebî Eserlerinde İlaç, Eczane, Eczacı ve Eczacılık Uygulamaları başlıklıyazıları; Zafer Saraç, Enç’in Selâmlık Sohbetleri kitabının bir değerlendirmesini yaptığıyazı ile dosya konumuza katkı sundular. Tayfun Haykır, Prof. Dr. Nâzım H. Polat ile Mitat Enç’in edip, bilim insanıve aydın vasıfları yönüyle değerlendirildiği kıymetli bir röportaj gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Nusret Çam, Gaziantep Tetkikleri bölümümüz için Alparslan’ın Komutanı Tuğtegin Bey İsmiAntep İçin Ne İfade Eder? başlıklı önemli bir yazı kaleme aldı.
Kelimeleri Memleket Kadar Büyük: Mitat Enç sayımızı ve diğer sayılarımızı sosyal medyada belirttiğimiz satış noktalarından edinerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca 0530 371 86 99 ve 0534 715 26 75 irtibat numaralarından bize ulaşabilirsiniz.”

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