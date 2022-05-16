Gaziantep Gençlik Festivali başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, gençler için birçok sürpriz etkinliği barındıran “Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali” başlıyor.

Gaziantep’te 1720 Mayıs tarihlerinde Festival Park’ta yapılacak etkinlik spor, yetenek, eğlence ve muhteşem performansları bir araya getirecek. Festivalin ilk günü saat 10.00’da etkinliklerle başlayacak eğlence 17.00’de yarışmalarla sürecek. Gençlik Festivali’nin resmi açılışı saat 19.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla yapılacak. Açılış konuşmaları sonrası usta oyuncu Kadir Çöpdemir tarafından sunulacak Telekutu Oyunuyla gençlere onlarca hediye dağıtılacak.

''Unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak''

Gençlik Festivali pek çok sevilen sanatçıyı Gazi şehirlilerle buluşturacak. 17 Mayıs Salı Günü saat 20.30’da Pop Müzik Sanatçısı Cem Belevi şarkılarıyla festival alanında sevenleriyle buluşacak. Saat 22.30’da ise DJ Ozan Doğulu, eşsiz performansıyla sahnede olacak. Festivalin ikinci günü 18 Mayıs’ta Şarkıcı Tuğçe Kandemir ve DJ Doğukan Manço sahne alacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise ünlü rap müzik sanatçısı Sefo, Ali Kınık ve DJ Hakan Akkuş sevilen şarkılarını Gaziantepliler için söyleyecek. Festivalin son günü ise genç yetenek Bilal Sonses ve DJ Emrah Karaduman kapanışı yapacak.

Festivalde futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisinde iddialı olan üniversite öğrencileri için ödüllü turnuvalar düzenlenecek. Ses yarışmaları ve espor turnuvalarında gençler yeteneklerini sergileyecek.

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