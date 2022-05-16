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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale festivali başlıyor

İHA

4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale festivali başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) destekleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali 1824 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan dev organizasyonun basın, tanıtım, ağırlama ve yürütme kademeleri büyükşehir belediyesi ekiplerince yürütülüyor.
Festival, 20212022 sanat sezonunda birbirinden güzel eserleri seyirciyle buluşturan Samsun ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 3 müzikal ve 1 çocuk oyununu, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi’nde Gazi şehirli sanatseverlere sunacak.
Geleneksel hale gelen, başta Anadolu coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok noktasındaki kültür yansımaları olan türküler ve şarkıların konularıyla anlatıldığı, klasik batı müziği disipliniyle yorumlanıp çok sesli olarak düzenlenen eserlerin sergileneceği Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, yine büyüleyecek.

Eşsiz müzikaller ve oyunlara ev sahipliği yapacak
Festivalin açılışı 18 Mayıs 2022 Çarşamba Günü saat 20.00’de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikaliyle olacak.
Haldun Dormen’in yazıp yönettiği, Türkiye’nin en çok izlenen müzikallerinden olan Hisseli Harikalar Kumpanyası, Anadolu’da bir çadır tiyatrosunun assolistinin büyük bir gazinoya transfer olması üzerine başlayan yeni assolist arayışı ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen komik olayları konu ediniyor.
19 Mayıs Perşembe Günü saat 11.00 ve 14.00’da Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Onat Kutlar Sahnesi’nde sahnelenecek bestesi, şarkı sözleri ve metin uyarlaması Özlem Abacı'ya ait olan çocuk müzikali “Sihirbaz Oz”, miniklerle buluşacak. Kansas'taki evinde kendi halinde yaşayan Dorothy'nin bir gece ansızın çıkan kasırga ile evinden çok uzaklarda olan Oz diyarına yolculuğunu işleyen müzikal, geleceğin izleyicilerini unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
Festival, 22 Mayıs 2022 Pazar Günü 20.00’de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde Antalya Devlet Opera ve Balesi oyuncularının eşsiz performansıyla Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli eserlerinden biri olan "Kanlı Nigar" müzikaliyle devam edecek. Bestesi Cem İdiz’e ait olan müzikal, 1900'lerin İstanbul'unda, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. İki perdelik eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografı Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.
Festivalin kapanışı 24 Mayıs 2022, Salı 20.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasıyla solistleri tarafından Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek “Memleketim” müzikaliyle olacak. Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin koreografisi Armağan Davran, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşecek olan dev organizasyonun basın, tanıtım, ağırlama ve yürütme kademeleri de yine büyükşehir belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

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