19. Halk Dansları ve Halk Müziği Yarışmasına GAÜN damgası

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 19. Halk Dansları ve Halk Müziği Yarışmasında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Halk Oyunları Topluluğu ve Türk Halk Müziği Topluluğu üç dalda Türkiye birincisi oldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde gerçekleştirilen ve 44 üniversiteden 900 öğrencinin katıldığı yarışmalarda Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Oyunları takımları, Halk Dansları Klasman Lig Stilize dalda ve Süper lig Artistik dalda Türkiye birincisi, Süper Lig Stilize dalda ise Türkiye ikincisi oldu. Aynı organizasyon çerçevesinde yapılan Halk Müziği Solo Ses dalında ise Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu yine Türkiye birincisi olarak toplamda üç dalda aldıkları birinciliklerle yarışmaya damga vurdu.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, yarışmada elde ettikleri başarılardan dolayı GAÜN Halk Oyunları Topluluğu ve GAÜN Halk Müzik Topluluğunu tebrik ederek, bu tür yarışmalarda elde edilen başarıların önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özaydın, “Üniversite takımlarımızın birçok dalda önemli başarılar elde etti. Başarılarından dolayı tüm takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, üniversitemize yaşatmış oldukları bu onur ve mutluluktan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz ve her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

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