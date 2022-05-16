SANKO Okulları öğrencileri yüzmede 12 madalya kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Malatya’da düzenlenen “Okullar Arası Küçükler Bölge Müsabakası”ndan 12 madalya ile döndü.

Malatya Olimpik Yüzme Havuzunda 1315 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışlara, SANKO Okulları’ndan Irmak Zehra Kökmen, Zeynep Balkanlı, Gülay Elizan Özgenç, Çınar Özkamalı, Yaprak Ece Tuncel, Tuana Turan, Azra Aksoy ve Yağmur Diken katıldı. Yarışmada; Azra Aksoy, 100 metre sırtüstü stilde üçüncü, 50 metre serbest stilde dördüncü, Irmak Zehra Kökmen, 50 metre sırtüstü stilde üçüncü, Çınar Özkamalı ise 50 metre kurbağalama stilde üçüncülük elde etti. Irmak Zehra Kökmen, Azra Aksoy, Çınar Özkamalı ve Yaprak Ece Tuncel, 4x100 metre serbest bayrak ve 4x100 metre karışık bayrak yarışlarında dördüncü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, bölge müsabakasına katılan öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.