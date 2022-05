Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası başlıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), ülkenin pek çok merkezinde The Game Circle tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası çerçevesinde 48 saat içinde oyun geliştirmeyi hedefleyenlere ev sahipliği yapıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), ülkenin pek çok merkezinde The Game Circle tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası çerçevesinde 48 saat içinde oyun geliştirmeyi hedefleyenlere ev sahipliği yapıyor. Başvuruları 20 Mayıs'ta sona erecek şampiyona, 3 aşamalı olacak. Birinci aşama, çevrim içi Game Jam, ikinci ve üçüncü aşama fiziksel olarak düzenlenen Game Jam'lerden oluşacak. Türkiye Finali'nin sonunda kazananlar hızlandırma programına kabul edilecek.

Türkiye çapında yarışmalar olacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve OSB Teknokent’in düzenleme komitesinde yer aldığı şampiyona, Google Developers ve METU Gates tarafından desteklenen mobil oyun geliştirme alanında Türkiye çapında gerçekleşecek ilk yarışma olma özelliğini taşıyor.

Şampiyonanın ilk etabı 2829 Mayıs’ta

Şampiyona, özgün formattaki çevrimiçi ve yüz yüze “yarışmalar” ve başarılı olan katılımcılar için eğitim ve mentorlük hizmetlerinin sunulacağı “hızlandırma” adımlarından oluşuyor. Şampiyonanın ilk etabı 2829 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi Game Jam ile başlayacak. Bu etapta başarılı olan katılımcılar İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun ve Elazığ illerinde yapılacak olan bölgesel yarı finallere katılacaklar. Yüz yüze gerçekleşecek olan bölgesel yarı finallerde, katılımcılar 48 saat içinde uyumadan yeteneklerini sergileyecekler. Her bölgeden finale kalan katılımcılar ise 2425 Temmuz tarihlerinde Türkiye finali için bir araya gelecekler. Bu uzun maratonun sonunda dereceye giren katılımcılar ikinci aşamaya geçecek.

Başvuru son gün 20 Mayıs

“Hızlandırma” aşamasında dereceye giren katılımcılara yaklaşık 3 ay süresince eğitim ve mentorluk hizmetleri verilerek, sektörün önde gelen yayıncı ve yatırımcılarıyla buluşmaya hazır hale getirilecek. Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası, oyun fikrini yatırıma dönüştürme sürecini hayata geçirerek, oyun geliştiricilerin en büyük hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası, dijital oyun ekosistemine yeni yetenekleri kazandırmayı, başarılı oyun stüdyolarının kurulmasını sağlamayı ve Türkiye’nin global oyun pazarına daha fazla oyun ihraç etmesini sağlayacak.

Takım veya bireysel olarak katılıma açık olan şampiyonanın başvuruları 20 Mayıs’a kadar devam edecek. Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası için başvurular www.thegamecircle.com adresinden yapılabiliyor.

