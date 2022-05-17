Gaziantep’te Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları başladı SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun: “SGK Haftası’nın 16. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacağız”

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16. yılını çeşitli etkinlikler ve ziyaretlerle kutlayacaklarını söyledi. Mehmet Uzun, 16.sı kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlar için öneminden de bahsederek, ülke genelinde sosyal güvenlik bilincinin oluştuğunu ve Gaziantep'te de toplam 548 bin SGK'lı çalışan olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de 'Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16. yılı SGK Gaziantep İl Müdürlüğünün çeşitli etkinlikleri ile kutlanıyor. Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16. yıl kutlamaları nedeniyle bir basın açıklaması yapan SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, ülke genelinde sosyal güvenlik bilincinin oluştuğunu ve nüfusun neredeyse tamamının sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu söyledi.

Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Sosyal Güvenlik Haftası’nın 16.’sını kutladıklarını, SGK’nın toplum için bir güvence olduğunu, sosyal güvenliğin toplum için önemli bir kavram olduğunu, SGK’nın da toplum için önemli bir kurum olarak görev yaptığını ifade etti. Uzun, sosyal güvenliğin, vatandaşları sosyal risklere karşı güvence altına alan bir sistem olduğunu, ülkemizde de bu hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiğini ve bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası’nın 16.’sını tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını aktardı. Mehmet Uzun, bu hafta içerisinde Gaziantep İl Müdürlüğü olarak çeşitli etkinlikler ve ziyaretler yapacaklarını da vurgulayarak ülke genlinde nüfusun yüzde 99,5’inin Genel Sağlık Sigortası ile sağlık hizmetlerinden tamamının faydalandığını belirtti.

Vatandaşların Sosyal Güvenlik konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu da aktaran SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, “Bu hafta münasebetiyle vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi önem arz ediyor. Türkiye’de şuanda uygulanan genel sağlık sigortası dünyada örnek teşkil eden bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ülkemizde nüfusumuzun yüzde 99,5’i Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın hastalandığı zaman sağlık hizmetlerinden faydalanmama gibi bir durumu söz konusu değildir” dedi.

Uzun, SGK’nın en önemli görevlerinden birisinin de kayıt dışı istihdamla mücadele etmek olduğunu hatırlattı. Uzun, insanların şu anda bunun farkında olmadığını ama özellikle yaşlanınca emekli olduğunda ve emekli maaşı aldığında bunun farkına vardıklarını söyleyerek, bundan 2025 yıl öncesine göre şuanda sosyal güvenlik bilincinin vatandaşlar ve işverenler arasında ciddi oranda arttığına değindi.

Sosyal güvenliğin bir insan ve kul hakkı olduğunu ifade eden Uzun, sigortalılar bazı gerekçelerden dolayı kayıt dışı çalışmayı talep etse bile işverenlerin bunu kabul etmemesi gerektiğini vurguladı. Son yıllarda işverenlerin de bunu zaten kabul etmediğini, çünkü kayıt dışı çalışmanın işverenlere çok büyük maliyet olarak döneceğini ve bunun ciddi cezaları olacağını hatırlatan Uzun, cezadan ziyade bunun manevi sorumluluğunun bilincinde olunması gerektiği ve o yüzden bu konuda tüm vatandaşlar ile işverenlerin SGK’ya destek olması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlarda sosyal güvenlik bilincinin gittikçe arttığını ve artmaya da devam edeceğini ifade eden İl Müdürü Mehmet Uzun, tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutladı. Uzun, Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak görevlerinin, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, verimli, etkin, adil, kolay erişilebilir, sürdürülebilir ve teknolojik imkanlar kullanılarak vatandaşlara kaliteli ve çözüm odaklı hizmet vermek olduğunu da ifade etti.

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