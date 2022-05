GKV’den muhteşem müzikal GKV’liler Alice Harikalar Diyarında Müzikalini Sahneledi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında geleneksel İngilizce tiyatro etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen Alice Harikalar Diyarında adlı müzikal büyük ilgi gördü. Sahne sanatlarının büyük önem taşıdığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, her yıl iki Türkçe iki İngilizce oyun sahnelediklerini sözlerine ekledi.

20212022 eğitim öğretim yılı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri tarafından geleneksel İngilizce Müzikal gösterilerine devam edildi. Bu yıl sahnelenen Alice Harikalar Diyarında adlı müzikal izleyenleri adeta büyülerken, öğrencilerin sahne performansı ayakta alkışlandı. Müzikal’e Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, Av. Seyhan Fesli, Av Aysel Tokatlı, Esin İncioğlu, İrfan Elboğa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki. İdareci ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Müzikal öncesi açılış konuşmasını yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, sahne sanatlarının önemine dikkat çekerek, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’nda Dil Eğitim Programının hedeflerinden olan öğrencilerimizin toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerine olumlu yönde katkıda bulunmak, öğrencilerimize dili etkili kullanma alanları oluşturmak, ayrıca hoşgörülü ve iletişim becerisi yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla, İngilizce drama derslerine önem vermekteyiz. İngilizceye hakim olan öğrencilerimiz, drama sayesinde öğrendikleri bilgileri aktif olarak kullanıyor ve interaktif bir şekilde oyunlara İngilizce olarak dahil oluyorlar. Böylece dil konusunda en sık karşılaşılan dili kullanmadaki özgüven problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor ve bu uygulamayla başarıya ulaşıyoruz. Gaziantep Kolej Vakfı olarak dili yalnızca öğrenen değil, konuşan ve konuşturan öğrenciler yetiştiriyoruz. Sanat alanında muvaffak olmanın, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak olduğunu belirten ve Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin vazgeçilmez değerlerinden biri olan sanata da her zaman önem vermiş, sanatı ve sanatçıyı her yerde onore etmiştir. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu, öğrencilerine donanımlı bir akademik eğitim vermekle kalmayıp onları kültürel ve sanatsal etkinliklerle öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla her yıl bir Türkçe tiyatro ve bir İngilizce tiyatro sahnelenmektedir” dedi.

Müzikalde dev bir kadro görev aldı

Dev bir kadro tarafından sahnelenen müzikalde Alice ve ablasının sıcak bir günde nehrin kenarında kitap okuması ile başlıyor. Alice bir süre sonra okumaktan sıkılır ve önünden geçen beyaz bir tavşan ile Alice’in Harikalar Diyarına gezisi başlar. Burada hayat büyülü ve aynı zamanda çok gariptir. Seyirci Alice’in masalsı maceralarına tanık olurken oyunun sonunda şaşırtıcı gerçek ile karşılaşır.

Müzikal GKV Özel Okulları öğretmenleri Didem Özahi, Derya Gündüz, Ayşe Sevil Kılıç, Razanadahy Rojoniaina Francky ve Shakhnazar Kadirbyek tarafından sahneye kondu. Müzikalin dekorları ise GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresi öğretmenlerinden Hayal Akman Bazoğlu, Emine Korkmaz ve Şeyma Aslantaş tarafından yapıldı. Müzikalin sunuculuklarını ise GKV Özel Okulları öğrencilerinden Batu Güneşoğlu ve Bensu Gündoğdu yaptı.

Selin Şahhit, Elvin Güldemet, Cemre Yıldırım, Sarp Efe Çelik, Asya Açıkgöz, İpek Taşkıran, Ece Taştan, Mustafa Emir Yılmaz, Nazenin Rengin Yoldaş, Mehmet Açar, Serra Savrun, Ada Yağmur Daplan, Şevval Ünsal, Defne Erkan, Melis Karagöl, Ali Rıza Can, Arda Ataklı, Emre Güler, Ayşe Beril Kocager, Mirza Darı, Osman Efe Sarı, İzem Biba, İsmet Arıkan ve Tuğrul Deniz Tunç rol aldı. Müzikalin danslarında ise GKV Özel Ortaokulu Öğrencilerinden Aymina Elboğa, Elif Rana Özkalkan, Asya Göktekin, Alp Çelikkalkan, Beren Osanmaz, Yağmur Karayılan, Gülce Giray, Osman Çınar Asiltürk, Yiğit Ergün, Öykü Yanıç, Kaan Kavas, Sera Kasapseçkin, Aras Bulut Ovayolu, Reyyan Bilici, Esila Kıratlı, Nermin Neva Deniz, Duru Taşkın, Lorin Ayşe Çirkin ve Nisa Terlemez görev aldı. İzleyenleri adeta büyüleyen müzalin sonunda Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Seyhan Fesli oyunun sahnelenmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere günün anısına birer çiçek takdim etti.

