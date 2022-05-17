Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hastanesi’nde Bağımlılıkla Mücadele konulu eğitim seminerinde konuşan Prof. Dr. Aysun Baransel Isır, maddeye bağlı suç oranının artmasına dikkat çekti.

GAÜN Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu tarafından hastane oditoryumunda düzenlenen seminerin düzenleme kurulunda Prof.Dr. Ayşe Balat, Prof. Dr. Aysun Baransel Isır, Doç. Dr. Şengül Şahin, Doç. Dr. Nurgül Özdemir, Doç. Dr. Neriman Aydın, Doç. Dr. Haluk Şen, Doç. Dr. Erhan Tunç, Doç. Dr. Bahadır Demir, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahan ve Öğr. Gör. Simge Akbaş yer aldı.

Eğitim seminerinde teknoloji, kumar, kokain, tütün, alkol, alışveriş, yeme bağımlılığı gibi birçok bağımlılık çeşidi hakkında konuşuldu. GAÜN Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görev yapan araştırma görevlilerinin katkılarıyla düzenlenen seminere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.



“Köleliği reddetmelisiniz”

Seminerin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, “Rus yazar Grigory Petrov ‘Her çeşit bağımlılık ruhsal köleliği getirir’ diyor. Köleliği reddetmelisiniz. Sigaranın dumanını yel alır, parasını el alır, belası sana kalır diye çok güzel bir atasözümüz de var. Elimize ne kalıyor bunu hatırlamamız, unutmamamız gerekiyor. Üniversitemiz bünyesinde daha önce Tütünle Mücadele Komisyonu olarak görev yapan, değerli çalışmalarda bulunan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı komisyon üyelerinin sayıları daha da arttı. Bugün bu seminerlerinin ilkini düzenliyoruz. Herkesi bu konuda birer elçi olarak görüyorum” dedi.



“Maddeye bağlı suç oranı arttı”

GAÜN Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Baransel Isır ise konuşmasında, “ Bağımlılık ülkemizde ve dünyamızda ciddi bir sorun haline geldi. Madde kullanımı ve madde bağımlılığı yaşı düşerken bunun karşısında maddeye bağlı suç işleme oranı gittikçe arttı. Çağımızın en ciddi ve en büyük sorunlarından olan; bireysel ve toplumsal bir sorun oluşturan bağımlılık sorunu dünyada etkisini göstermektedir. Bu seminerler ve farkındalık eğitimleri eylem planı çerçevesinde devam edecektir. Nedenini bilmediğimiz konular hakkında çözüm üretemeyiz. Önce farkındalığımızı artırıp çözüm açısından neler yapabiliriz bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı.

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