18 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavganın zanlıları tutuklandı

Gaziantep'te 18 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı.

Olay, 14 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 21 nolu sokakta meydana gelmiş ve iddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grubun silahlı kavgasında 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı. Kavga sırasında yaralanan 18 yaşındaki Cumali Geriş ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

18 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda katil zanlısı olduğu iddia edilen H.T. ve M.T. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan H.T. ve M.T. isimli 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.