Kontrolsüz hipertansiyon erken ölüme neden olabilir

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon günü nedeniyle yaptığı açıklamada kontrol altına alınmayan hiper tansiyonun ölümlere neden olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal, kan basıncı değerlerinin normalin üzerinde olmasına hipertansiyon denildiğini belirterek, ideal tansiyon değerlerinin ise 12'ye 8 olduğunu ifade etti. Dr. Büyükbakkal, yaptığı açıklamada kontrolsüz hiper tansiyonun ölümlere neden olduğunu da kaydeden Büyükbakkal, ''Hipertansiyonu olan hastaların yaklaşık yüzde 90’ında hipertansiyon gelişimi için bir neden yoktur. Bu tür hipertansiyona Esansiyel veya Primer Hipertansiyon denir. Primer Hipertansiyon tedavisinde diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. Diğer hastalarda ise hipertansiyon gelişimi için altta yatan tıbbi bir neden vardır. Bu yüzden bu tür hipertansiyona Sekonder Hipertansiyon denir. Genelde hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve hipertansiyon genellikle şiddetlidir. Bu altta yatan nedenlerden bazıları böbrek atardamarında darlık, böbrek yetmezliği, böbreküstü bezi hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları ve birtakım ilaçlar olarak sayılabilir’’ şeklinde konuştu.

Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, ‘’Kan basıncının yüksekliği damar duvarlarına ve göz, kalp, beyin ve böbrek gibi organlara zarar verir. Hipertansiyon tedavisi için öncelikle varsa altta yatan neden düzeltilmeli, sonrasında diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır. Bunun için ise mutlaka Nefroloji Kliniği’nden bilgi ve randevu alınması gerekmektedir’’ ifadesine yer verdi.

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