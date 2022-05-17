Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı işbirliğinde hazırlanan, “Gençlik ve Sosyal Medya" etkinliğinde konuşan GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine bahsederek, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti.

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte sosyal medyanın üniversiteli gençler üzerindeki etkisine değinen Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, gençlerin en büyük problemlerinden birisi olan “sosyal medya bağımlılığı” konusunda uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Tanrıkulu, “Hem dünyada ki araştırmalara hem de ülkemizdeki araştırmalara baktığımızda gençlerin yaklaşık yüzde 40 sosyal medyayı eğlence amaçlı ve boş vakitleri değerlendirme amacıyla kullanıyor. Bu da gösteriyor ki, dünyada ve ülkemizde sosyal medya eğlenme amacıyla kullanılıyor” dedi.

''Temel sıkıntı paylaşımların enlere bağlanması''

İnsanlar sosyal da paylaşımlar yaparak güzel vakit geçirdiklerini düşündüklerini belirten Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, “Güzel vakit geçirmenin başka bir sonucu ortaya çıkıyor bu sonuçta bağımlılık. İnsanlar farkında olmadan, canları sıkıldığında, vakitleri olduğunda veya kafa dağıtmak istediklerinde sosyal medya da gezinmeye başlıyorlar. Olayın psikolojik tarafına baktığımızda temel sıkıntı gençlerin paylaşımlarını enlere bağlamalarıdır. En iyi, en pahalı, en güzel, en faydalı ve bütün enler şuan gençliğin önünde. Bu kadar ene maruz kalıp en iyileri yaşayamamak üniversite gençliğine birçok açıdan psikolojik olarak olumsuz yansıyor. Bunların en başında yalnızlık geliyor. Sosyal medya bağımlılığı, bir zaman sonra gençlerin yalnızlaşmasına sebep oluyor. Yalnızlaşmalarının temel sebebi ise bu kadar en iyi, en güzeli, en faydalıyı ben yaşayamıyorum, ulaşamıyorum diye düşünmeye başlayınca insanlar bu enlerden kopmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

''Faydalı kullanmak için yapılması gereken

Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, “Sosyal medyayı faydalarının yanında sosyal medyanın zararlarını da unutmamalıyız. Bir zaman sonra farkında olmadan bağımlılığa sebep olabilir. En önemlisi sosyal medyayı faydalı bir şekilde kullanmak istiyorsak, arkadaş takibi veya gönderi paylaşım yerine gençlerin alanlarıyla ilgili ne tür gelişmeler oluyor diye dünyadaki gelişmeleri takip etmelerinde fayda var” diye konuştu.

STEM Üniversitelerde yaygınlaştırılmalı

Sosyal medyanın daha iyi kullanılması için üniversitelerde eğitimlerin yaygınlaşması gerektiğimi ifade eden Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, “Alan fark etmeksizin tüm fakültelerimizde, sosyal medyanın doğru kullanımı, iletişim teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı aynı zamanda siber zorbalık alanında eğitimler verilmeli. Özelikle STEM denilen fen, matematik, teknoloji ve sanat eğitimleri tüm fakültelerde yaygınlaştırılmalı. Aynı zamanda sosyal medyanın avantajlarından birisi olan oyunlaştırılma denilen kavram ve bilgileri devrin gençlerine mümkün olduğunca oyun temelli öğretilmeye dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

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