Festival gibi kan bağış kampanyası 10 bin kişinin kan vermek için akın ettiği kampanyada 5 bin 468 ünite kan toplandı

Gaziantep'te düzenlenen kan bağış kampanyasında festival alanını andıran görüntüler ortaya çıkarken 10 binin üzerinde kişi kan bağış başvurusunda bulundu. Kampanyada toplam 5 bin 468 ünite kan toplandı.

Gaziantep’te Türk Kızılayı, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi “Vatan İçin Can Millet İçin Kan Veririz” kan bağışı kampanyası başlatıldı. Gaziantepliler Şahinbey Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği etkinlikte vatandaşlar kampanya için adeta birbirleriyle yarıştı. Festival alanlarını aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte binlerce kişi sabahın erken saatlerinde geldiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki 1112 kan alma stantlarının önünde sıraya girdi. Şahinbey Belediyesi önderliğinde ''Vatan İçin Can Millet İçin Kan Veririz'' projesi kapmasında gerçekleşen kampanyaya 10 binin üzerinde kişi başvurdu.

Kampanyada kan bağışlamaya şartları uyan 5 bin 468 kişi ise vatandaş kan bağışında bulundu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kampanyada bu yıl en fazla kan bağışı yapılırken Şahinbey Belediyesi en fazla katılımcı ve en fazla kadın katılımcının katıldığı kampanya başarısını yeniledi.



''Çok önemli bir organizasyon''

Kampanyanın düzenlendiği alanı gezen Gaziantep Valisi Davut Gül, kan vermenin önemine dikkat çekerek, ''Şahinbey Belediyemizin her yıl düzenlediği kan bağışı kampanyası şüphesiz Gaziantep ve Şahinbey için önemli bir farkındalık. Kan meselesinin ancak ne kadar çok ihtiyacımız olduğunda önemini anlıyoruz. Kızılay Dünya’da ve ülkemizde gurur kaynağımız. Bu anlamda Kızılay aracılığıyla bu organizasyonun yapılması çok önemli. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibi olmak üzere Kızılay’ımıza, STK’lara ve tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Stantları gezen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlı ise, Kızılay’ın her zaman yardım ve insanlık elini örnek bir şekilde gösterdiğine dikkati çekerek, ''Vatan İçin Can Millet İçin Kan Veririz düşüncesiyle kan vermeye gelen herkesi saygıyla selamlıyorum. Kızılay Türkiye için çok önemli bir kurum. Dünya’nın her yerinde Türkiye’nin yardım ve insanlık elini örnek bir şekilde gösteren bir kurumdur. Bu kan bağışı kampanyasıyla birçok ihtiyaç sahibi hastalara ve Kızılay’a destek olmamız mümkün. Bu anlamda kan bağışında bulunan herkesi saygı ile selamlıyor ve bu kampanyayı organize eden Gaziantep Valiliği’ne Şahinbey Belediyesi’ne ve Kızılay’a teşekkür ediyorum” dedi.



5 bin 468 kişi kan verdi

Alanda kan veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, kampanyada 5 bin 468 ünite kan toplandığını kaydetti. Tahmazoğlu, ''Gaziantep Valiliğimiz, Şahinbey Belediyemiz ve Türk Kızılay'ı iş birliği içerisinde kan bu yıl 13. düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasında yeni bir başarıya daha imza attık. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tarihi bir gün yaşadığımız için çok mutluyuz. Daha önce 3 binin üzerinde bir günde kan alarak önemli bir başarıya imza atmıştık. Halkımız, sivil toplum örgütlerimiz, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden kan bağışında bulunmak için herkes 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldiler. Toplamda 5 bin 468 ünite kan alımı gerçekleşti. Bizleri yalnız bırakmayan ‘Vatan İçin Can Millet İçin Kan Veririz” diyen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



''İyilik gemisi Gaziantep'e demir attı''

Bağışlanan kanların ihtiyaç sahibi insanlara şifa olacağını ifade eden Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, “İnsanların duyarlılığı bizleri çok mutlu etti. İyilik denizi Gaziantep'e demir attı. Bu kan bağışlarınız bilmediğiniz ve tanımadığınız insanların yüreklerine dokunacak ve onlara şifa olacak. Geleneksel olarak yapılan ve 13. icra ettiğimiz ve daha önceki başarılı çalışmalarında Kızılay dostu Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 20.000 ünitenin üzerinde kan toplamıştı. Böyle bir organizasyon düzenlediği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kan bağışında bulunmak için gelen vatandaşlar “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun örnek projelerinden birisine daha destek vermekten mutluluk duyduk. Her yıl düzenlediği kan bağışı etkinliği ile hem Kızılay’a hem de şifa bekleyen hastalara destek oluyor. Kan bağışında bulunarak kan bekleyen hastalara umut olmak istiyoruz. Bu anlamda böyle bir organizasyonun içerisinde olmaktan oldukça mutluyuz” diye konuştu

