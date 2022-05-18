Gaziantep'te 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.H. ve V.H.´nin gizlendikleri adresi belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla B.H. ve V.H. yakalandı. İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-18 09:46:06



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