Fadıloğlu: “En büyük güvencesi ve teminatı gençlerimizdir” Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fadıloğlu yayımladığı mesajda, “Sevgili gençler, bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağınıza inanıyor, sizlere güveniyoruz” ifadelerine yer verdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’un yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı ile aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Cumhuriyetin sağladığı kazanımların bilincinde olarak, Türkiye’nin uygarlık yolunda durmadan ilerleyebilmesinin en büyük güvencesi ve teminatı gençlerimizdir. Sevgili gençler; bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağınıza inanıyor, sizlere güveniyoruz. Bu günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesi büyük anlam taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Gençler! Cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.” diyerek bu güveni açıkça ifade etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anarken, hayatta olan tüm gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Sevgili gençlerimizin şahsında tüm halkımızın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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