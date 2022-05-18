Gaziantep'te kazalar kamerada



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan taksinin yol kenarındaki 3 yayaya çarpması da yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Sürücü hataları ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalardan birinde, Hoşgör Mahallesi'nde taksinin yol kenarında bekleyen 3 kişiye çarptığı görüldü. Aracın çarptığı kişiler hafif yaralanırken, başka kazada ise sürücüsünün hatalı yöne girdiği otomobile, tramvay çarptı. Bir diğer kazada ise yola aniden çıkan küçük çocuğa seyir halindeki motosikletin çarpması yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri "Hız limitlerine uyalım. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Uyulan her kural, bizi hayata bağlar" notuyla paylaşarak, kurallara uyulması çağrısı yaptı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-18 10:22:22



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