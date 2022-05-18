Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "19 Mayıs'ta yakılan meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

OSB Başkanı Şimşek mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladıklarını belirterek, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla Samsun'a çıktıkları tarih olan 19 Mayıs 1919'un 103. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 102 yıl önce Samsun'da yakılan hürriyet ve bağımsızlık meşalesi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi. Başkan Şimşek, "19 Mayıs 1919'un şanlı tarihimizde çok önemli bir yeri bulunuyor. Çünkü 19 Mayıs'ta Samsun'da yakılan istiklal meşalesi dalga dalga tüm Anadolu'yu aydınlatmış ve Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanması sağlanmıştır. Ardından da millet egemenliğinin esas alındığı Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Atatürk, Cumhuriyetimizi gençlere emanet etmiştir. Gençlerimizin bu emanete ilelebet sahip çıkacaklarına ve Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayacağına olan inancımız tamdır. Gençlerimiz, çağın gereklerine göre en iyi şekilde eğitim alacak, donanımlı bir şekilde yetişecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın her anlamda en güçlü ülkeleri arasına sokacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu aziz vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için can veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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