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Bir çocuklarını SMA'dan kaybeden aile, ikinci acıyı yaşamaktan korkuyor

DHA

Bir çocuklarını SMA'dan kaybeden aile, ikinci acıyı yaşamaktan korkuyor


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te yaşayan Zeynep ve Abdullah Annaç çiftinin oğulları Abdulgani (2), 2019 yılında Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığından yaşamını yitirdi. Annaç ailesinin 19 aylık bebekleri Esila'ya da 20 günlükken SMA teşhisi konuldu. İkinci çocuğunu da kaybetmekten korkan aile, Esila'nın tedavisinde gerekli olan parayı toplayabilmek için yardım bekliyor.
Halı yıkamacılığı yapan Abdullah ile Zeynep Annaç çiftinin ilk çocukları olan Abdulgani, 2017 yılında dünyaya geldi. Henüz 6 aylıkken SMA teşhisi konulan Abdulgani, 1,5 yıl süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak 2019 yılında yaşamını yitirdi. Abdulgani'nin ölümünden kısa süre sonra çiftin Zeynep adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Sağlık sorunu bulunmayan Zeynep'in ardından 2020 yılı Kasım ayında dünyaya gelen 3'üncü çocukları olan Esila'ya 20 günlükken aynı şekilde SMA teşhisi konuldu. Çocuklarını aynı hastalıktan kaybetmek istemeyen aile, Esila'nın tedavi olabilmesi için Gaziantep Valiliği'nden onay alarak yardım kampanyası başlattı.
'YİNE EVLADIMI TOPRAĞA KOYMAK İSTEMİYORUM'
Anne Senem Annaç, kızlarının tedavi olabilmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Esila'nın durumunun ilerlediğini ve zamanlarının azaldığını anlatan Senem Annaç, ikinci defa evlat acısı yaşamaktan korktuğunu belirtti. Tedavi için gerekli paranın şu ana kadar yüzde 30'luk kısmını toplayabildiklerini dile getiren Senem Annaç, ''Esila'yı tedavi ettirmek için uğraşıyoruz. Durumu gittikçe ilerliyor, bu nedenle de zamanımız azalıyor. Kampanyamız devam ediyor ve biz de evladımızı kaybetmemek için savaş veriyoruz. Şu an rahatsızlığından dolayı ayaklarının üzerine basamıyor ve yürüyemiyor. Daha önce de aynı hastalıktan oğlumu kaybettim. Oğlumu yoğun bakıma aldıklarında 6 aylıktı. Oğlumu görebilmek için 1,5 yıl yoğun bakımlarda bekledim. Kokusuna hasret kaldım. Esila'yı da yoğun bakımlara koymak ve kaybetmek istemiyorum. Aynı acıyı bir anne olarak tekrar yaşamak istemiyorum" dedi.
'4 AY SÜREMİZ KALDI'
Esila'nın babası Abdullah Annaç ise, kızının tedavi edilebilmesi için 1 milyon 800 bin dolar gerektiğini söyledi. Paranın toplanması halinde tedavi için Dubai'ye gidileceğini anlatan Annaç, kızını da ilk çocukları gibi kaybetmek istemediklerini kaydetti. Kızını tedavi ettirmek için valilik onayıyla kampanya düzenlendiğini, şu ana kadar 545 bin dolar toplandığını ve kampanyada son 4 ayına girildiğini belirten Abdullah Annaç, ''SMA hastalıklarında iki kez izin alınabiliyor ve bu bizim son iznimiz. İzin süremizin dolmasına da son 4 ay kaldı. Bu sürede Esila'nın da ağabeyi gibi olmasını istemiyoruz. Hastalığı ilerlemeden tedavi ettirmek için mücadele ediyoruz. Daha önceki evladımı kaybetmemek için de çok mücadele ettim. O zaman bu ilaç yoktu. Şu an böyle bir imkan varken 2'nci defa evlat acısı yaşamak istemiyorum. Esila için zamanımız azalıyor. O yüzden tüm hayırseverlerden destek bekliyorum'' diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-05-18 11:10:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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