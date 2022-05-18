GAÜN’de bağımsız idari otoriteler söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan konuşmacılığını Cartage Üniversitesi Hukuk, Siyasal ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nouha Chaouachı’ın yaptığı “Bağımsız İdari Otoriteler” söyleşisi düzenlendi.

GAÜN Hukuk Fakültesi Amfi Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü yapan Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Lider Bal, katılımcılara eğitim hakkında bilgi verdi. Erasmus değişim programı çerçevesinde söyleşiyi düzenlediklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Lider Bal yurt dışındaki hukuk fakültelerindeki eğitim sisteminden bahsetti.

Tunus’taki öğrenim sistemi ve Hukuk fakültelerindeki eğitim sisteminden aktaran Dr. Nouha Chaouachı, Tunus’ta Arap Baharı sonrası anayasa değişikliğine değinerek, Gaziantep Üniversitesindeki eğitim olanaklarının Tunus’taki üniversitelere göre birçok bakımdan daha iyi seviyede olduğunu aktardı. Dr. Nouha Chaouachı, “Gaziantep Üniversitesindeki kampüs olanaklarının çok iyi gördüm. GAÜN Hukuk Fakültesindeki imkânların Tunus’taki üniversite imkânlarından daha gelişmiş durumda. Bu durum hoşuma gitti. Eğitim sisteminde benzerlikler var” diyerek öğrencilere farklı ülkelere gitmenin gelişimlerinde katkı sunacağını ve yabancı dil öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik soru cevap bölümünden sonra sona erdi.

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