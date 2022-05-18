GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’den 19 Mayıs mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için Atatürk’ün en büyük umudunun gençler olduğunu birçok demecinde vurguladığını hatırlatan Kileci, “19 Mayıs 1919’da attığı tarihi adım ve verdiği karar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aydınlık geleceğimizin ve demokrasinin temellerini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün, Anadolu’nun milli mücadelesinin de miladı olmuştur. Bir asır öncesinin vizyonuyla ve fikirleriyle bile günümüzü aydınlatabilen Atatürk, sadece bugünün değil gelecek nesillerin de örnek alması gereken bir liderdir. Yaşadığı dönemin tüm zor koşullarına rağmen, başardığı işlerle hepimizin ama özellikle de gençlerimizin rol model olarak alması gereken büyük bir lider özelliğini taşımaktadır. Ulu Önderimiz, en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i gençliğe emanet ederek bu ülkenin gelecek kuşaklarına duyduğu güveni açıkça ortaya koymuştur ve gençlere hitaben söylediği: ‘Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözüyle gençlere olan güvenini pekiştirmiştir. Gençler dün olduğu gibi bugün ve en önemlisi yarın da cumhuriyetimizin emanetçisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Kurtuluş Savaşı’mızın başlangıç tarihi olan 19 Mayıs’ın 103. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusal bağımsızlığımız yolunda canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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