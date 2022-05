GSO Başkanı Ünverdi’den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs 1919’un Türk Milletinin varoluş mücadelesinde büyük bir şahlanış olduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığını ve Anadolu’nun her köşesine yayıldığını belirten Başkan Ünverdi mesajında, “Cumhuriyete giden yolda bu şahlanış aziz milletimizin özgürlük ve bağımsızlığından şartlar ne olursa olsun taviz vermeyeceğinin dünyaya ilanı olmuştur. Kuvai Milliye ruhuyla, kadını erkeği, genci yaşlısıyla omuz omuz veren aziz milletimiz şehit düşmüş, gazi olmuş, cennet vatanımızı bizlere armağan etmiştir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu özel günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk Gençlerine armağan etmesi gençlere olan sevgisi ve güveninin göstergesidir. Büyük Önder Atatürk, “Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır" diyerek, gençlerin önemine işaret etmiştir” dedi.



“Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

Ülkenin gelişmesi ve daha güzel yarınlara kavuşmasında ilim ve bilimin ışığında ülkeye yön verecek olanların gençler olacağını kaydeden Ünverdi, “Yeni bir dünyanın adımlarının atıldığı, teknolojinin hız kazandığı bir dönemde, bu değişim ve dönüşümü de ancak gençlerimizle yakalayabiliriz. Bunun için de ülke olarak her alanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha fazla fırsat vermeli ve destek olmalıyız. Genç nüfusumuz ve potansiyelimiz en büyük zenginliğimiz. Biz her zaman kendilerinin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Bu özel günde, aziz atalarımızdan aldığımız güçle, vatanımıza, bayrağımıza, devletimize hep birlikte sahip çıkacak, milli ve manevi değerlerimiz ışığında her anlamda kalkınmış bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

