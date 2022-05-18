SANKO Üniversitesi Gençlik ve Spor Festivali’nde

SANKO Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve gençler için birçok etkinliği barındıran “Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali’nde” yer alıyor.

Festival Park’ta yapılan etkinliğe Gaziantep’te eğitim veren ve aralarında SANKO Üniversitesi’nin de bulunduğu dört üniversite katılıyor.

Festivalin ilk gününde, üniversite standında öğrenci kulüpleri ile bir araya gelen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, pandemi nedeniyle ara verilen bahar şenliklerinin bu yıl düzenlenmesiyle, üniversite öğrencilerinin daha rahat koşullarda bir araya gelebildiklerine dikkat çekti. Festival süresince SANKO Üniversitesi öğrenci kulüpleri stantta farklı etkinlikler düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Festivali Ses Yarışması’nda Arabesk Fantezi Dalı Finalisti, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Sena Ulu birincilik için festivalin ikinci gününde sahnede canlı performans sergileyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.