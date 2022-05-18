Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları düzenlendi GSO Başkanı Ünverdi: “Gaziantep savunma sanayisindeki hızını arttırıyor”

Gaziantepli sanayiciler, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden olan FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında bir araya geldi. Programda konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Ünverdi, Gaziantep’in savunma sanayisinde geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyledi.

GSO, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. iş birliğinde Gaziantep ve bölge firmalarına yönelik “Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları” düzenlendi. Gaziantep ve bölge sanayisinin savunma sanayi sektöründe üretim yapma kapasitesini artırmak, firmaları bu alanda cesaretlendirerek önünü açmak ve katma değerli üretim yapmalarına sağlamak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM) düzenlenen etkinliğe, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Kalite Güvence ve İş Mükemmelliği Müdürü Hakan Yağcı, sektör temsilcileri ile firma yetkilileri ve sanayiciler katıldı.

Programın açılış konuşmasında, Gaziantep’in sanayi altyapısı, işgücü ve ihracattaki başarısıyla savunma sanayi konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO olarak yürütmüş oldukları çalışmalarla Gaziantep’in savunma sanayisinde önemli bir merkez olmasını hedeflediklerini kaydetti.



“Savunma sanayisinde geri dönüşü olmayan bir yola girdik”

Savunma sanayisinin yakın coğrafyada ve küresel ölçekte yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Türkiye’nin geleceği için özellikle son dönemde çok daha kritik ve stratejik hale geldiğini kaydeden Ünverdi, “Savunma sanayisine yönelik tüm taraflarla güçlü bağlar kurmaya devam ediyor ve hızımızı artırıyoruz. Bugüne kadar da oluşturduğumuz network, proje çalışmaları ve gayretlerimizle önemli mesafeler kat ettik ve reel sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Yıllık 10 milyar dolar ihracatımız, 155 alanda binlerce çeşit üretimimiz ve ülkemizin en büyük OSB’sine sahip kenti olarak, biz artık savunma sanayisinde dönüşü olmayan bir yola girdik. Bugün de paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayan ve kendi alanında dünya liderleri arasında yer alan FNSS ile bu alanda potansiyele sahip olan Gaziantepli firmalarımızın verimli görüşmeler yapacaklarına inanıyorum” dedi.

Gaziantep’te imalat sanayisinde yüksek teknolojili ürünler geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bu çalışmaların artarak devam etmesi adına projeler geliştirmeye ve destek sunmaya devam ettiklerini ifade eden İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarından Gaziantepli firmaların en yüksek verimi almalarını hedeflediklerini söyledi.



“Firmalara finansal destek vermeye hazırlanıyoruz”

“Savunma sanayi sektörü uzun soluklu bir sektör. Ortak çalışma kültürü, dayanışma ve birlikte hareket etmeyi gerektiriyor” diyen Akyılmaz, “Hep birlikte çalışarak Gaziantep’in savunma sanayi alanında alacağı payı artıracağız. İlerleyen günlerde savunma sanayi alanında çalışmalar yapan firmalarımız da dahil olmak üzere bölgemizdeki sanayicilerimizin orta, ortayüksek ve yüksek teknolojili ürünleri üretmelerine katkı sağlamak amacıyla finansal destek vermeye hazırlanıyoruz. Firmalarımızın yeni ürün geliştirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

FNSS Güvence ve İş Mükemmelliği Müdürü Hakan Yağcı da yaptığı sunumda, Gaziantepli firmaların FNSS’ye tedarikçi olmalarını ümit ettiklerini, bu potansiyeli taşıyan Gaziantepli firmaların savunma sanayi sektöründe hedeflenen gelişimi kaydetmeleri için destek sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ve sunumun ardından, Gaziantepli firmalarının savunma sanayi sektöründe tedarikçi olmalarına katkı sağlamak amacıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Firma temsilcileri ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. yetkilileri, savunma sanayinin stratejik önemi, teknolojik gelişmeler, sektördeki tecrübeler, yenilikler ve firmalara bu alanda avantaj sağlayabilecek yatırımları değerlendirdi.

Etkinlik, plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

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