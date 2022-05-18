Gaziantep Ticaret Odası, gastronomi alanında mesleki yeterlilik sertifikasyonu yapacak olan “GTO VOCTest Merkezini” hizmete açtı.

GTO, gastronomi sektörüne nitelikli işletme ve iş gücü kazandırmak hedefi ile kurduğu Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) bünyesinde gıda ve gastronomi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, standardizasyon ve kalite gelişimini desteklemek amacıyla kurduğu “GTO VOCTest Merkezini” hizmete açtı.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IKG OP) çerçevesinde yürüttüğü VOCTest Projesi çerçevesinde Kebapçılık ve Dönercilik alanlarında mesleklerin Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerini revize eden GTO, proje çerçevesinde Kebapçı (Seviye 3), Pideci (Seviye 3), Pastacı (Seviye 4) ve Genel Alan Görevlisi (Seviye 2) mesleklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verecek merkezi de hizmete açtı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan’ın katılımları ile gerçekleşen törende Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve AB Daire Başkanı İsmail Özdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Delioğlu, Mustafa Bozgeyik ve davetliler katıldı.



“Merkez, sektöre nitelikli işgücü kazandırma noktasındaki en güçlü yanımız olacak”

Törende konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, VOCTest Merkezinin sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefleyen GAGA’nın bu noktadaki en güçlü yanı olacağını ifade etti.

Yıldırım, “GAGA’da yerel sofra kültürümüzü geleneksel dokularımızdan, kültürümüzden koparmadan, değişen ve gelişen dünyaya hazırlayacak çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmaların temel hedefi sektöre nitelikli işletmeler ve iş gücü kazandırmak. Bugün sizlerle, nitelikli işgücü kazandırma noktasındaki en güçlü yanımız olacak VOCTest Merkezi’nin açılışı için bir arada bulunuyoruz. Merkezi sektöre kazandırıyor olmaktan dolayı kurumum adına gurur duyduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.



“Hedef lezzetin merkezi olan şehrimizi mutfak standartlarının da merkezi yapmak”

“VOCTest Merkezi üyelerimizin ihtiyacından yola çıkarak oluşturduğumuz ve Avrupa Birliği ile çözüm ortaklığı oluşturduğumuz projelerimize en güzel örneklerden birisi” diyen Başkan Yıldırım, merkezin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü bulma, hâlihazırdaki işgücünün kalitesini artırma, mesleki yeterlilik belgesi alma, test ve belgelendirme hizmeti noktalarında en büyük çözüm ortağı olacağını ifade etti.

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: “Hedefimiz, sektöre kalite garantili ve şeffaf bir ölçüm ve sertifikasyon yapısı sağlayarak ülke genelinde etkili, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini teşvik etmek. Böylece lezzetin merkezi olan şehrimizi mutfak standartlarının da merkezi yapmak. Merkezimiz, GAGA’nın uluslararası standartlardaki test ve eğitim mutfakları ile teknik altyapısını kullanarak ilk etapta kebapçı, pideci, dönerci, pastacı ve genel alan görevlisi alanlarında mesleki yeterlilik belgesi verecek ama ilerleyen dönemlerde genişletme çalışmaları yapılarak sektöre daha fazla alanda yetkin işgücü kazandırılacak”.



“Burada verilen sertifikalar, Avrupa Birliği genelinde geçerli niteliktedir”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ise merkezin açılışındaki konuşmasında, AB olarak gastronomi alanına destek sağladıkları için mutluluk duyduğunu belirterek, burada verilen sertifikaların Avrupa Birliği genelinde de geçerli nitelikte olduğunu söyledi.

Mesleki eğitimdeki kalitenin artırılması ve sertifikalandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Meyer Landrut, "Özellikle genç insanların hayatlarında yollarını çizebilmeleri büyük bir önem taşıyor. Türkiye, Avrupa yeterlilik çerçevesinin bir parçası. Burada verilen sertifikalar, Avrupa Birliği genelinde geçerli niteliktedir. Burada kursa katılanlar gerek Türkiye'de gerekse de Avrupa'da istedikleri yerlerde iş bulabilecekler. Genç insanlar için bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitim özellikle gençleri için büyük bir önem taşıyor” dedi.



“Bu akademide olağanüstü bir profesyonellik gördük”

GAGA’da olağanüstü bir profesyonellik gördüğünü ifade eden Büyükelçi Landrut, akademinin Gaziantep’in gastronomi markasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Büyükelçi Landrut, “Ben şuna çok eminim, her şeyden önce Gaziantep denildiğinde akla ilk gelen şey gastronomi, bu anlamda bu akademi Gaziantep'in bir marka olarak ününün dünyanın dört bir yanına yayılmasına da çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu akademi bilindiği üzere mesleki eğitim vermek üzere kurulmuş bir akademi. Bunun akabinde de sertifikasyondan sorumlu bir akademi. Sertifikasyon burada kursa katılanların sahip oldukları becerilerin kanıtlanması anlamına geliyor. Bu akademide gerçekten olağanüstü bir profesyonellik gördük. Yüksek bir kaliteye şahit olduk. Şimdi ise bu törenin ardından dört gözle yemekleri tatmayı bekliyorum. Gerçekten de bugüne kadar ki katıldığım en lezzetli açılış töreni olacak. Bu itibarla Gaziantep Ticaret Odasını tebrik etmek istiyorum. Gerçekten de muazzam bir projeye imza atılmış" diye konuştu.



“Gastronominin başkenti Gaziantep’e oldukça geniş çaplı bir fayda sağlayacak”

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan da konuşmasında meslek standartları ve yeterliliklerinin geliştirilmesini desteklediklerini ve bu anlamda merkezin gastronomi sektörüne geniş çaplı fayda sağlayacağına vurgu yaparak şunları ifade etti: “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nin ‘Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne uyumunun artırılmasını oldukça önemsemekteyiz. Bu minval ile meslek standartları ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, akredite belgelendirme kuruluşlarının artırılmasını ve kişilerin belgelendirilmesini destekliyoruz. ‘GTO VOCTest Merkezi’ de bu çerçevede özellikle gastronomi alalındaki farkındalığının arttırılarak gelecekteki çalışan ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedeflemektedir. Proje vesilesi ile yalnızca Mesleki Yeterlilik alanındaki farkındalık değil, işgücü piyasasının etkinliği de artacak ve dolayısıyla insan kaynakları kapasitesi desteklenmiş olacaktır. Projenin çıktıları düşünüldüğünde, Gastronominin başkentlerinden olan Gaziantep’e oldukça geniş çaplı bir fayda sağlayacağını umuyoruz”.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalarının da takdim edildiği törende, Büyükelçi Landrut Gaziantep Gastronomi Akademisinde incelemelerde bulunarak katmer yapımını deneyimledi.

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