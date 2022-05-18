Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO gastronomide mesleki sertifikasyon yapacak Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: “Merkez, sektöre nitelikli işgücü kazandırma noktasındaki en güçlü yanımız olacak” Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut “Burada verilen sertifikalar, Avrupa Birliği genelinde geçerli niteliktedir” T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan: “Gastronominin başkenti Gaziantep’e oldukça geniş çaplı bir fayda sağlayacak”

İHA

GTO gastronomide mesleki sertifikasyon yapacak Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: “Merkez, sektöre nitelikli işgücü kazandırma noktasındaki en güçlü yanımız olacak” Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut “Burada verilen sertifikalar, Avrupa Birliği genelinde geçerli niteliktedir” T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan: “Gastronominin başkenti Gaziantep’e oldukça geniş çaplı bir fayda sağlayacak”

Gaziantep Ticaret Odası, gastronomi alanında mesleki yeterlilik sertifikasyonu yapacak olan “GTO VOCTest Merkezini” hizmete açtı.
GTO, gastronomi sektörüne nitelikli işletme ve iş gücü kazandırmak hedefi ile kurduğu Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) bünyesinde gıda ve gastronomi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, standardizasyon ve kalite gelişimini desteklemek amacıyla kurduğu “GTO VOCTest Merkezini” hizmete açtı.
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IKG OP) çerçevesinde yürüttüğü VOCTest Projesi çerçevesinde Kebapçılık ve Dönercilik alanlarında mesleklerin Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerini revize eden GTO, proje çerçevesinde Kebapçı (Seviye 3), Pideci (Seviye 3), Pastacı (Seviye 4) ve Genel Alan Görevlisi (Seviye 2) mesleklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verecek merkezi de hizmete açtı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan’ın katılımları ile gerçekleşen törende Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve AB Daire Başkanı İsmail Özdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Delioğlu, Mustafa Bozgeyik ve davetliler katıldı.

“Merkez, sektöre nitelikli işgücü kazandırma noktasındaki en güçlü yanımız olacak”
Törende konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, VOCTest Merkezinin sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefleyen GAGA’nın bu noktadaki en güçlü yanı olacağını ifade etti.
Yıldırım, “GAGA’da yerel sofra kültürümüzü geleneksel dokularımızdan, kültürümüzden koparmadan, değişen ve gelişen dünyaya hazırlayacak çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmaların temel hedefi sektöre nitelikli işletmeler ve iş gücü kazandırmak. Bugün sizlerle, nitelikli işgücü kazandırma noktasındaki en güçlü yanımız olacak VOCTest Merkezi’nin açılışı için bir arada bulunuyoruz. Merkezi sektöre kazandırıyor olmaktan dolayı kurumum adına gurur duyduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.

“Hedef lezzetin merkezi olan şehrimizi mutfak standartlarının da merkezi yapmak”
“VOCTest Merkezi üyelerimizin ihtiyacından yola çıkarak oluşturduğumuz ve Avrupa Birliği ile çözüm ortaklığı oluşturduğumuz projelerimize en güzel örneklerden birisi” diyen Başkan Yıldırım, merkezin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü bulma, hâlihazırdaki işgücünün kalitesini artırma, mesleki yeterlilik belgesi alma, test ve belgelendirme hizmeti noktalarında en büyük çözüm ortağı olacağını ifade etti.
Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: “Hedefimiz, sektöre kalite garantili ve şeffaf bir ölçüm ve sertifikasyon yapısı sağlayarak ülke genelinde etkili, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini teşvik etmek. Böylece lezzetin merkezi olan şehrimizi mutfak standartlarının da merkezi yapmak. Merkezimiz, GAGA’nın uluslararası standartlardaki test ve eğitim mutfakları ile teknik altyapısını kullanarak ilk etapta kebapçı, pideci, dönerci, pastacı ve genel alan görevlisi alanlarında mesleki yeterlilik belgesi verecek ama ilerleyen dönemlerde genişletme çalışmaları yapılarak sektöre daha fazla alanda yetkin işgücü kazandırılacak”.

“Burada verilen sertifikalar, Avrupa Birliği genelinde geçerli niteliktedir”
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ise merkezin açılışındaki konuşmasında, AB olarak gastronomi alanına destek sağladıkları için mutluluk duyduğunu belirterek, burada verilen sertifikaların Avrupa Birliği genelinde de geçerli nitelikte olduğunu söyledi.
Mesleki eğitimdeki kalitenin artırılması ve sertifikalandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Meyer Landrut, "Özellikle genç insanların hayatlarında yollarını çizebilmeleri büyük bir önem taşıyor. Türkiye, Avrupa yeterlilik çerçevesinin bir parçası. Burada verilen sertifikalar, Avrupa Birliği genelinde geçerli niteliktedir. Burada kursa katılanlar gerek Türkiye'de gerekse de Avrupa'da istedikleri yerlerde iş bulabilecekler. Genç insanlar için bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitim özellikle gençleri için büyük bir önem taşıyor” dedi.

“Bu akademide olağanüstü bir profesyonellik gördük”
GAGA’da olağanüstü bir profesyonellik gördüğünü ifade eden Büyükelçi Landrut, akademinin Gaziantep’in gastronomi markasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Büyükelçi Landrut, “Ben şuna çok eminim, her şeyden önce Gaziantep denildiğinde akla ilk gelen şey gastronomi, bu anlamda bu akademi Gaziantep'in bir marka olarak ününün dünyanın dört bir yanına yayılmasına da çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu akademi bilindiği üzere mesleki eğitim vermek üzere kurulmuş bir akademi. Bunun akabinde de sertifikasyondan sorumlu bir akademi. Sertifikasyon burada kursa katılanların sahip oldukları becerilerin kanıtlanması anlamına geliyor. Bu akademide gerçekten olağanüstü bir profesyonellik gördük. Yüksek bir kaliteye şahit olduk. Şimdi ise bu törenin ardından dört gözle yemekleri tatmayı bekliyorum. Gerçekten de bugüne kadar ki katıldığım en lezzetli açılış töreni olacak. Bu itibarla Gaziantep Ticaret Odasını tebrik etmek istiyorum. Gerçekten de muazzam bir projeye imza atılmış" diye konuştu.

“Gastronominin başkenti Gaziantep’e oldukça geniş çaplı bir fayda sağlayacak”
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan da konuşmasında meslek standartları ve yeterliliklerinin geliştirilmesini desteklediklerini ve bu anlamda merkezin gastronomi sektörüne geniş çaplı fayda sağlayacağına vurgu yaparak şunları ifade etti: “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nin ‘Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne uyumunun artırılmasını oldukça önemsemekteyiz. Bu minval ile meslek standartları ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, akredite belgelendirme kuruluşlarının artırılmasını ve kişilerin belgelendirilmesini destekliyoruz. ‘GTO VOCTest Merkezi’ de bu çerçevede özellikle gastronomi alalındaki farkındalığının arttırılarak gelecekteki çalışan ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedeflemektedir. Proje vesilesi ile yalnızca Mesleki Yeterlilik alanındaki farkındalık değil, işgücü piyasasının etkinliği de artacak ve dolayısıyla insan kaynakları kapasitesi desteklenmiş olacaktır. Projenin çıktıları düşünüldüğünde, Gastronominin başkentlerinden olan Gaziantep’e oldukça geniş çaplı bir fayda sağlayacağını umuyoruz”.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalarının da takdim edildiği törende, Büyükelçi Landrut Gaziantep Gastronomi Akademisinde incelemelerde bulunarak katmer yapımını deneyimledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahmazoğlu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramını kutladı
GAÜN’de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN’de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
Ticaret elçileri, eşleştirme organizasyonu ile GSO üyesi firmalarla buluştu GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Projeyle hem uluslararası öğrenciler ve yabancı dil bilen ülkemiz öğrencileri, hem firmalar hem de ülkemiz kazanıyor” GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın: “Uluslararası öğrenciler ve yabancı dil bilen ülkemiz öğrencileri kentimizin ürünlerini tüm dünyaya tanıtması gurur verici”
YEREL HABERLER Ticaret elçileri, eşleştirme organizasyonu ile GSO ...
Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları düzenlendi GSO Başkanı Ünverdi: “Gaziantep savunma sanayisindeki hızını arttırıyor”
YEREL HABERLER Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ...
İl Başkanı Özkeçeci'den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Özkeçeci'den 19 Mayıs mesajı
Koçer'den 19 mesajı
YEREL HABERLER Koçer'den 19 mesajı
Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonunu çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonunu çalan 3 ...
GAİB uygulamalı karbon ayak izi eğitimleri devam edecek
YEREL HABERLER GAİB uygulamalı karbon ayak izi eğitimleri devam ...
Gaziantep'te gençlerin festival coşkusu
YEREL HABERLER Gaziantep'te gençlerin festival coşkusu
Kontrolden çıkan taksi yayaların arasına daldı, motosikletler çocuklara çarptı Gaziantep’teki feci trafik kazaları kameralarda
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan taksi yayaların arasına daldı, ...
SANKO Üniversitesi Gençlik ve Spor Festivali’nde
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Gençlik ve Spor Festivali’nde
GSO Başkanı Ünverdi’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi’den 19 Mayıs mesajı
Fatma Şahin'den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Fatma Şahin'den 19 Mayıs mesajı
Binlerce genç, geleneksel spor organizasyonlarında buluştu Fadıloğlu: “Her günü dolu dolu yaşadık” Sahada heyecan, tribünlerde coşku hakim oldu
YEREL HABERLER Binlerce genç, geleneksel spor organizasyonlarında ...
GKV Özel İlkokulu öğrencileri Ankara’da
YEREL HABERLER GKV Özel İlkokulu öğrencileri Ankara’da
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı Genel Müdür Dr. Kileci: “Sağlık ordusunun birer neferiyiz”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası ...
Gaziantep kitap fuarı için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Gaziantep kitap fuarı için geri sayım başladı
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’den 19 ...
SANKO, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı: “Araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER SANKO, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya ...
Basketbolda GKV’liler namağlup şampiyon
YEREL HABERLER Basketbolda GKV’liler namağlup şampiyon
GAÜN’de bağımsız idari otoriteler söyleşisi
YEREL HABERLER GAÜN’de bağımsız idari otoriteler söyleşisi
Gençler geleceğin repçisi olmak için yarıştı
YEREL HABERLER Gençler geleceğin repçisi olmak için yarıştı
ANKA’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER ANKA’dan 19 Mayıs mesajı
İSO aile şirketleri ve kurumsallaşma meclis çalışma grubu SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Patron bir profesyonel gibi çalışmalı, baba bırakmış yöneticiler idare etsin derseniz çabuk batarsınız” “İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir. başarılı yönetici sakin olacak, düşünecek ve ileriyi görebilecek” İSO Meclis Çalışma Grubu Başkanı Ömer Karadeniz: “Anadolu sanayileşmesinin önderlerinden Abdulkadir Konukoğlu ülkemizin sanayi konusundaki en büyük lokomotiflerinden biri”
YEREL HABERLER İSO aile şirketleri ve kurumsallaşma meclis çalışma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.