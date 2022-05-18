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SANKO Liseleri bilim fuarı düzenledi SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Projeleriniz size çok basit gelebilir veya hakem kurullarından geçemeyebilir, bu hevesinizi asla kırmasın ve sizi vazgeçirmesin” Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saygılı: “Siz değerli gençlerimizin projelerine destek vermeyi bir gönül borcu olarak görüyoruz”

İHA

SANKO Liseleri bilim fuarı düzenledi SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Projeleriniz size çok basit gelebilir veya hakem kurullarından geçemeyebilir, bu hevesinizi asla kırmasın ve sizi vazgeçirmesin” Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saygılı: “Siz değerli gençlerimizin projelerine destek vermeyi bir gönül borcu olarak görüyoruz”

SANKO Okulları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bilimi de vurgulamak amacıyla SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrenci projelerinin yer aldığı “Bilim Fuarı” düzenledi.
Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Konferans Salonunda açılan Bilim Fuarında öğrencilerle bir araya gelen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Bir proje geliştirdiğinizde başlangıçta size çok basit gelebilir veya bazı hakem kurullarından geçemeyebilir, bu hevesinizi kesinlikle kırmasın ve sizleri asla vazgeçirmesin” dedi.
Öğrencilere denemekten asla vazgeçmemeleri konusunda önerilerde bulunan Prof. Dr. Dağlı, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Çok güzel bir aktivite. Bizler sizlerin yaşlarındayken bir proje üretmek istediğimizde başımıza icat çıkartma derlerdi. Sizler destekleniyor, yönlendiriliyor ve öğretmenlerinizden destek alıyorsunuz bunun için çok şanslısınız. Herhangi bir konuda bir projeniz olduğunda deneyin, olmuyorsa değiştirip tekrar deneyin, yine olmuyorsa bir daha değiştirip deneyin. Unutmayın ki keşifler böyle ısrarcı araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.”
SANKO Okulları’nın öğrencilerine tüm imkanları sunduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Çok şanslısınız çok güzel bir okulda okuyorsunuz ve bu okul sizlere tüm imkanlarını sunmaya hazır. Bizler de SANKO Üniversitesi olarak daha önce söz verdiğimiz gibi sizlere aynı desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Genel Müdür Asyalı
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı da okullarında çok yönlü faaliyetler yürüttüklerini ve bu faaliyetlerinin en önemli kısmını bilimsel çalışmaların oluşturduğunu söyledi.
Öğretmenlerin desteği öğrencilerin de heyecanıyla özellikle TEKNOFEST ve farklı kurumlar tarafından düzenlenen ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmanın SANKO Okulları’nın geleneği olduğunu anlatan Asyalı, şunları kaydetti: “Ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayımızın belli bir sınır içinde kaldığı gördük. Bu nedenle okulumuzda her öğrencinin bir proje yapmasını teşvik etmek ve bir bilimsel projenin adımlarını öğrenebileceği Bilim Fuarı’nı organize ettik.”

Prof. Dr. İlker Saygılı
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı ise öğrencilerin, yaptıkları icatların nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ve neye dönüşmüş olduğunu görebilmeleri gerektiğine vurgu yaparak, “Bütünden parçayı görebilme ve birlikte düşünebilme yetisini kazandırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Siz değerli gençlerimizin projelerine destek vermeyi bir gönül borcu olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
SANKO Liseleri öğrencilerinin 74 projesinin sergilendiği Bilim Fuarına; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Bingül, FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Sayın Hilmi Bayraktar, Matematik Bölümünden Prof. Dr. Abdullah Kaplan, Coğrafya Bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ragıp Kalelioğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Özpay, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Yılmaz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Alanından Araştırma Görevlisi Gökhan Selamet ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ünal Hayta, bilim kurulu jüri üyesi olarak katıldı.
Bilim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Bilim Fuarı”nda ödül alan öğrencilere ödülleri SANKO Liseleri Müdürü Orhan Baycık tarafından takdim edildi.

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