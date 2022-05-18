Kubba'da 19 Mayıs mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yayımladığı mesajla kutladı. Genel Koordinatör Kubba yayımladığı mesajda, “19 Mayıs, 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı gün olarak bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilen 19 Mayıs'ı, Atatürk, Türk gençlerine armağan etmiştir. Bu sebeple 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık umudunun inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Bu bağlamda, gençliğe büyük görevler ve ödevler düşmektedir. Bu vesile ile, her yıl Ata'mızın gençliğimize armağan ettiği bayramı daha iyi anlıyor ve bu anlamlı günde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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