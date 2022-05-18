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Darüşşafaka yarı finalde ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Gaziantep Basketbol: 73 - Darüşşafaka: 82

İHA

Darüşşafaka yarı finalde ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Gaziantep Basketbol: 73 - Darüşşafaka: 82

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi PlayOff Çeyrek Final üçüncü maçında konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 8273 mağlup etti. Darüşşafaka, bu sonuçla seride 21 öne geçerek playoff turunda yarı finale yükselen taraf oldu.

Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Can Mavisu xx, Mehmet Serdar Ünal xx,
Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy, Jarmar Gulley xxxx 29, Alpha Kaba xxx 14, QJ Petterson xxxx 24, Ryan Shanahan Luther x 1, Milton Doyle x 1, Orhan Haciyeva x 4, Leon Harun Apaydın, Dusan Cantekin
Başantrenör: Tutku Açık
Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu xxxx 22, Troy Caupain xxx 15, Nathan Boothe xx 6, Gabriel Olaseni xxxx 18, Isaiah Pineiro x 4, Wayne Cullough xxx 14, Sinan Güler x 3, Görkem Doğan
Başantrenör: Selçuk Ernak
1.Periyot: 1320 (Darüşşafak lehine)
Devre: 3341 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 5364 (Darüşşafaka lehine)
5. Faul: Alpha Kaba
Sportmenlik Dışı Faul: Troy Caupain

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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