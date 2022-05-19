Okul ve site kapılarını çalan şüpheliye tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, okul ile sitenin bahçe kapılarını çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan F.Ç., tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde 10 Mayıs'ta ilkokulun, 12 Mayıs'ta ise sitenin bahçe kapısı çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, okul ve sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini saptayan polis, şüphelinin F.Ç. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan F.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-19 10:31:43



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