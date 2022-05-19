Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 kardeş öldü, 2 yaralı  



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ahmet Karakan (58) ile kardeşi Ömer Karakan (55) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Oğuzeli ilçesi Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, tabanca ve av tüfekleri ile birbirlerine ateş etti. Silah sesini duyan mahalleli ise jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ömer Karakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ömer Karakan'ın ağabeyi Ahmet Karakan ile Mehmet ve Osman Karakan ise Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Karakan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet ve Osman Karakan'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-05-19 13:46:18



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