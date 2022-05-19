Gaziantep’te 19 Mayıs coşkusu

Gaziantep’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi sürecinin ardından yeniden coşkuyla kutlandı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Festival Park'ta düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’ın konuşmasıyla devam etti. Şiirlerin okunması halk oyunları ve taekwondo gösterimin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile kentteki spor kulüpleriyle sporcu yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

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