İhracat rakamlarının değerlendirildiği TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'nun toplantısında gerçekleştirilen seçimde ise yeni sektör kurulu başkanlığına Ahmet Tiryakioğlu getirildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu Başkanlığına seçildi. Başkan yardımcılıkları görevlerine ise Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı ve Ege İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk seçildi. Seçim sonrası bir değerlendirme yapan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Sonucun sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, bana güvenerek büyük destekler veren ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sektörümüz gerek ülkemiz gerekse dünya için büyük önem taşıyan, stratejik öneme sahip bir sektördür. Son iki yıldır yaşanan pandemi süreciyle sektörümüzün önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımızla birlikte sektörümüzü geliştirmek, yenilikçi, yüksek katma değerli ürünlere yönelerek global markalaşma yolunda üzerimize düşenleri yaparken ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için her türlü projenin içerisinde yer alacağız. İhracatçılarımızın yurt içi ve yurt dışında karşılaştıkları bürokratik sorunların da çözümünde ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışarak sürdürülebilir ihracatımız için gerekli her türlü desteği üyelerimize vermeye devam edeceğiz” dedi.

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