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Ünlü ismi görünce defalarca kez ''Maşallah'' dedi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konserde ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir için ''Tuğçe'mize maşallah. Maşallah, maşallah. Tam bir gastronomi sanatçısı'' sözleri alkış aldı

İHA

Ünlü ismi görünce defalarca kez ''Maşallah'' dedi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konserde ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir için ''Tuğçe'mize maşallah. Maşallah, maşallah. Tam bir gastronomi sanatçısı'' sözleri alkış aldı

Gaziantep'te renkli görüntülerin yaşandığı Gençlik Festivali'nin ikinci gününde sahne alan sanatçı Tuğçe Kandemir'e defalarca kez maşallah diyen Fatma Şahin, ''Gastronomi sanatçısı'' diyerek şarkıcıyı alkışlattı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen “Gençlik ve Spor Festivali”, ikinci gününde konserler, çeşitli yarışmalar ve sahne performanslarıyla dolu dolu geçti. Festival Park’ta gerçekleştirilen festivalde Gaziantepliler, şarkıcı Tuğçe Kandemir ve DJ Doğukan Manço’nun performansıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Tuğçe Kandemir, gençlerin diline pelesenk olan parçalarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Kandemir, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini de seslendirdi.

Tuğçe Kandemir'e defalarca kez ''Maşallah'' dedi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gaziantep Lisesi önünden başlayan fener alayı ile etkinliklerin gerçekleştiği Festival Park’a geldi. Başkan Şahin, konserin ardından Tuğçe Kandemir’e çiçek verdi. Şahin, birçok sanatçının aksine Tuğçe Kandemir'in zayıf olmadığını görünce defalarca kez ''maşallah'' demekten kendisini alamadı. Tuğçe Kandemir'in kolundan tutanak konuşmasını yapan Şahin, ''Tuğçe'mize maşallah. Maşallah, maşallah. Ülkemin en geç, en şirin, tam bir gastronomi sanatçısı, maşallah'' dedi. İzleyicilerin de büyük alkışını alan bu konuşmaya sanatçı Tuğçe Kandemir ise, ''Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz'' diye cevap verdi.

''Yeni Tuğçeler için buradayız''
Konuşmasına devam eden Şahin, festivali spor, kültür ve bilim gibi her alanda Tuğçe Kandemir gibi başarılı isimleri çıkarmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Cumhuriyetin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı emaneti gençlerimiz yükseltecek. Gençlik festivalinde siz değerli gençlerimizi, vatandaşlarımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Kültürüyle yükselen Gaziantep için sanatıyla yükselen Gaziantep için ve yeni Tuğçe Kandemirleri ortaya çıkarmak için buradayız. Eğitim, bilim, spor, kültür ve sanatın şehri Gaziantep’i daha ileriye götürmek için hazırız'' diye konuştu.
Konserini tamamlayan Tuğçe Kandemir, Gaziantep Gençlik Festivali’ne çok sevdiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sayesinde geldiğini ve gençlerle buluştuğunu belirterek, “Başkanımız Fatma Şahin’e sizlerin nezdinde bir kez daha teşekkür ederim” dedi.
Tuğçe Kandemir’in ardından DJ Doğukan Manço, geniş repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıktı. Manço performansını sergilerken gençler konser alanında doyasıya eğlendi. Manço, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen gençlik festivali nedeniyle Başkan Şahin’e ve ekibine teşekkür ederek, ''Gaziantep’te olmak benim için mutluluk verici. İyi ki varsınız. Diskoyu size getirdim baba, daha ne olsun'' diye konuştu.
Yaklaşık 2 saat süren DJ Doğukan Manço’nun performansı sonrasında Başkan Fatma Şahin, sanatçıyı tebrik ederek çiçek hediye etti, anı fotoğrafı çektirdi.

Kazanan isimler açıklandı
Öte yandan festivalde, daha önce ön elemeleri biten "Sahne Senin Ses Yarışması"nın Arabesk ve Türk Sanat Müziği kategorilerinde finaller yapıldı. Her kategoride Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yarışmacılar arasında finale kalan 6 yarışmacı bir kez daha şarkılarını jüri ve gençler karşısında söyledi. Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu üstlendiği yarışma finallerinde kazanan isimler açıklandı. Finallerde ArabeskFantezi dalında birinci Emre Çelik olurken, ikinci Yunus Kamuş, üçüncü ise Damla Dokbay oldu. Türk Sanat Müziği kategorisinde de birinci Rasim Murat Bayram, ikinci Nizamettin Safa, üçüncü Uğur Kıstak olarak seçildi. Kazananların ödülleri festivalin son günü düzenlenen törenle verilecek.

Kadir Çöpdemir hediye dağıtmaya devam etti
Usta oyuncu Kadir Çöpdemir, konserler öncesi hazırladığı "Tele Kutu" oyunuyla festivalin ikinci gününde de gençlere hediye dağıtmaya devam etti. İzleyiciler arasından belirlenen yarışmacılar sahneye gelerek numaralandırılan kutulardan birisini seçti. Yarışmacılar kutunun içindeki hediye veya Çöpdemir’in teklifleri arasında tercih yaptı. Usta oyuncunun esprileri ve sohbetiyle keyifli dakikalar yaşandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleşen festivalin üçüncü gününde ise ünlü rap müzik sanatçısı Sefo, Müzisyen Ali Kınık ve DJ Hakan Akkuş sevilen şarkılarını Gaziantepliler için söyleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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