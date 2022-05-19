19 Mayıs Şahinbey’de coşkuyla kutlandı

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği birçok etkinlikle dolu dolu kutladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından günler öncesinden kutlanmaya başlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ahmet Şafak Konseri ile başlayıp spor etkinlikleri ile devam etti. Her yaştan vatandaşlar ve gençler düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi



“Gençler bizim göz bebeğimiz”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Şahinbey’de coşku ile kutlandığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediğimiz sportif ve sosyal etkinliklerle coşkuyla kutladık. Ahmet Şafak’ı sevenleri ile bir araya getirip sportif faaliyetler düzenledik. Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Fener Alayına katılarak Festival Park’ta açtığımız stantta gençlerimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya gelip sohbet ettik. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.



Fener alayı yürüyüşü

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep Lisesi önünden başlayıp Festival Park’a kadar devam eden Gaziantep Valiliğimizin düzenlediği Fener Alayı yürüyüşüne katıldı. Şahinbey Belediyesi çalışanları hizmet binası önünden başlayarak Gaziantep Lisesi önünde toplanan kalabalığa katıldı. Şahinbey Belediyesi gezi treninin ve araçlarının katıldığı yürüyüş sonrasında Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Festival Park’ta düzenlenen şenliklere katıldı. Düzenlenen festivalde Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan stanttı ziyaret eden Başkan Tahmazoğlu burada gençlerle spor yapıp vatandaşlarla sohbet etti.



Gençler sporla eğlendi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle günler öncesinden kutlanmaya başlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Doğa Yürüyüşü, Yol Koşusu, E Spor, Atletizm, Uzun Atlama ve Kick Boks Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen sportif etkinliklerde dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.