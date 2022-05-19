19 Mayıs Şahinbey’de coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs Şahinbey’de coşkuyla kutlandı

İHA

19 Mayıs Şahinbey’de coşkuyla kutlandı

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği birçok etkinlikle dolu dolu kutladı.
Şahinbey Belediyesi tarafından günler öncesinden kutlanmaya başlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ahmet Şafak Konseri ile başlayıp spor etkinlikleri ile devam etti. Her yaştan vatandaşlar ve gençler düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi

“Gençler bizim göz bebeğimiz”
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Şahinbey’de coşku ile kutlandığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediğimiz sportif ve sosyal etkinliklerle coşkuyla kutladık. Ahmet Şafak’ı sevenleri ile bir araya getirip sportif faaliyetler düzenledik. Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Fener Alayına katılarak Festival Park’ta açtığımız stantta gençlerimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya gelip sohbet ettik. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Fener alayı yürüyüşü
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep Lisesi önünden başlayıp Festival Park’a kadar devam eden Gaziantep Valiliğimizin düzenlediği Fener Alayı yürüyüşüne katıldı. Şahinbey Belediyesi çalışanları hizmet binası önünden başlayarak Gaziantep Lisesi önünde toplanan kalabalığa katıldı. Şahinbey Belediyesi gezi treninin ve araçlarının katıldığı yürüyüş sonrasında Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Festival Park’ta düzenlenen şenliklere katıldı. Düzenlenen festivalde Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan stanttı ziyaret eden Başkan Tahmazoğlu burada gençlerle spor yapıp vatandaşlarla sohbet etti.

Gençler sporla eğlendi
Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle günler öncesinden kutlanmaya başlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Doğa Yürüyüşü, Yol Koşusu, E Spor, Atletizm, Uzun Atlama ve Kick Boks Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen sportif etkinliklerde dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü ismi görünce defalarca kez ''Maşallah'' dedi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konserde ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir için ''Tuğçe'mize maşallah. Maşallah, maşallah. Tam bir gastronomi sanatçısı'' sözleri alkış aldı
YEREL HABERLER Ünlü ismi görünce defalarca kez ''Maşallah'' ...
Medıcal Park Gaziantep’te hemşirelerden 19 Mayıs düeti
YEREL HABERLER Medıcal Park Gaziantep’te hemşirelerden 19 Mayıs ...
Gaziantep’in ilçelerinde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’in ilçelerinde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi
YEREL HABERLER Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına ...
İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi Akraba ailelerin silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş ...
Gaziantep’te 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Gaziantep’te 19 Mayıs coşkusu
Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 kardeş öldü, 2 yaralı  
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 kardeş öldü, 2 yaralı ...
Şehitkamil'de Uluyhan Uğurlu'dan 19 Mayıs'a özel piyano resitali
YEREL HABERLER Şehitkamil'de Uluyhan Uğurlu'dan 19 Mayıs'a özel ...
Gaziantep Kolej Vakfı’nda 19 Mayıs Coşkusu
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda 19 Mayıs Coşkusu
4’üncü Uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı
YEREL HABERLER 4’üncü Uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali ...
Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı Gaziantep’te akraba ailelerin kavgasında kan aktı
YEREL HABERLER Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ...
Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme
YEREL HABERLER Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme
Okul ve site kapılarını çalan şüpheliye tutuklama
YEREL HABERLER Okul ve site kapılarını çalan şüpheliye tutuklama
Durakta yolcunun telefonunu çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Durakta yolcunun telefonunu çalan 3 şüpheli ...
Üniversitede festival heyecanı başladı
YEREL HABERLER Üniversitede festival heyecanı başladı
Kadooğlu’ndan 19 Mayıs mesajı Başkan Celal Kadooğlu; “Gençliğimizi yarınlara milli mücadele ruhuyla hazırlamalıyız”
YEREL HABERLER Kadooğlu’ndan 19 Mayıs mesajı Başkan Celal ...
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’ye yeni görev Kileci, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı seçildi
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’ye yeni görev Kileci, ...
Kılıç’tan 19 Mayıs kutlaması Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “103 yıl önce Samsun’dan doğan güneş tüm karanlıkları aydınlattı” “19 Mayıs teslimiyeti elinin tersiyle iten cesaretin, simgesidir”
YEREL HABERLER Kılıç’tan 19 Mayıs kutlaması Oğuzeli Belediye Başkanı ...
Kapı hırsızı yakalandı Okul ve site bahçelerinin demir kapısını çalan şüpheli tutuklandı Demir kapı hırsızlığı güvenlik kameralarında
YEREL HABERLER Kapı hırsızı yakalandı Okul ve site bahçelerinin ...
Gaziantep'te bin 970 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 970 litre kaçak alkol ele geçirildi
Gaziantep’te coşkulu Fener alayı yürüyüşü
YEREL HABERLER Gaziantep’te coşkulu Fener alayı yürüyüşü
Darüşşafaka yarı finalde ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Gaziantep Basketbol: 73 - Darüşşafaka: 82
YEREL HABERLER Darüşşafaka yarı finalde ING Basketbol Süper Ligi ...
Kubba'da 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Kubba'da 19 Mayıs mesajı
GAÜN’de 19 Mayıs’ların anlamı ve önemi anlatıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de 19 Mayıs’ların anlamı ve önemi anlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.