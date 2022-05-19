4. Uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali minikleri ağırladı Sihirbaz Oz çocukları hayal dünyasında yolculuğa çıkardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali’nin bugünkü izleyicileri çocuklar oldu.

Minikler için Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yaklaşık 45 dakika süren müzikal, hem saat 11.00’da hem de 14.00’da sahnelendi. Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen Sihirbaz Oz müzikali miniklerin beğenisini topladı.

Bestesi, şarkı sözleri ve metin uyarlaması Özlem Abacı'ya ait olan Sihirbaz Oz Müzikali’nin müzik düzenlemesini Özgür Sevinç, rejisini Esra Tütüncüoğlu, koreografisini Özgün Barılı, dekor tasarımını Filiz Dinç, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Müzikal, Kansas'taki evinde kendi halinde yaşayan Dorothy'nin bir gece ansızın çıkan kasırga ile evinden çok uzaklarda olan Oz diyarına yolculuğunu anlatıyor. Bu yeni diyarda evine dönmek için İyi Yürekli Cadı’dan yardım isteyen Dorothy, çıktığı bu serüvende onunla beraber yürüyecek dostlar edinir. Korkuluk, Teneke Adam ve Aslan ile birlikte Zümrütler Kenti’nde yaşayan Öz Büyücü’ne ulaşmaya çalışırken, Kötü Yürekli Cadı’nın onlar için hazırladığı tüm engelleri aşmaya çalışırlar.

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