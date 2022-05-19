Gaziantep'te bir buçuk kilogram eroin ele geçirildi

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Gaziantep'te iki araca yönelik yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 1 kilo 550 gram eroin ile 104 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Şahinbey ilçesindeki 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde araçlarda 1 kilo 550 gram eroin ve 104 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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