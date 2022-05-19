AVM otoparkından motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs Salı günü Şehitkamil ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen B.Ç. ve F.K. isimli 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların, AVM'nin otoparkında park halinde bulunan motosikleti çalma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen B.Ç. ve F.K. isimli 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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