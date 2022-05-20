AVM otoparkından motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Polisi arayan kimliği belirsiz kişi, alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı motosikletinin çalındığını ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis incelemesinde motosikletin, B.Ç. ve F.K. tarafından çalındığı belirlendi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve F.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'hırsızlık' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-20 09:34:24



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