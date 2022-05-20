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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencilerine başarının sırrı anlatıldı

İHA

Üniversite öğrencilerine başarının sırrı anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Prof. Dr. Sıtkı Göksu'nun yaptığı Hayatta Başarı konulu konferansı düzenlendi.
GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Sıtkı Göksu, başarının sadece okul hayatlarında kısıtlı olmadığını, başarının bir ömür boyu sürmesi gerektiğini söyledi. Okul kazanmanın, okul bitirmenin ve bir işe girmenin başarı sayıldığını belirten Prof. Dr. Sıtkı Göksu öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Hayatımızın dörtte biri okul hayatında, dörtte üçü hayat okulunda geçiyor. Her iki dönemde de öğrenme yeteneğimiz başarımızı belirler. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez. Yeter ki hedeflerinizi belirleyin ve çalışın: istikametten ayrılmayın. Başarılı insan güçlükler karşısında yılmayan insandır” ifadelerini kullandı.
“İnsan daha ne yapabilirim demelidir”
Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin, ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın başarılarını örnek gösteren Prof. Dr. Sıtkı Göksu, “Başarı bunlardan her biri, bazısı, hepsi veya ayrıca buna benzer bazı faaliyetler olabilir. İnsan hedefini belirleyip başarı için bu hedefe yönelik çalışmalıdır. İnsan hayatta sahip olduğu şeylerle mutlu olmalıdır. ‘Daha ne yapabilirim’ deyip sebeplere müracaat etmelidir. Birçok kişi hayata bardağın yarısı boş düşüncesiyle bakar. Hâlbuki doğrusu her zaman bardağın dolu tarafını görmektir. Yani günlük işiniz, mesleğimiz ve kariyerimizdeki olumlu yanları bulmalıyız. ‘Her şeyin iyisine bak’ kuralıyla iyi şeylerden iyi istifade etmeliyiz” diye konuştu.

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