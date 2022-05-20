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Adam Voleybol yeni sultanlar keşfedecek

DHA

Adam Voleybol yeni sultanlar keşfedecek


GAZİANTEP, (DHA)Adam Voleybol Spor Kulübü, Gaziantep´te tüm okullarda tarama yaparak geleceğin yeni sultanlarını keşfedecek. Son iki sezonda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Adam Voleybol Kulübü, "Karış Karış Gaziantep, Adım Adım Olimpiyat" projesinin protokolünü Valilik, Büyükşehir Belediyesi, il Gençlik Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte imzaladı.
Protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Adam Voleybol Spor Kulübü CEO´su İdris Bilginsoy, başantrenör Cengiz Akarçeşme, altyapı sporcuları ve teknik heyet imza töreninde hazır bulundu.
Vali Davut Gül törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Yaklaşık olarak 170 binin üzerinde lisanslı öğrencimiz var. Bizim Gaziantep olarak bir adım ileriye gitmemiz lazım. Öncelikle daha önce şunu yaptık. Okullarda okul spor kulüpleri kuruldu, lisans çıkartıldı, Büyükşehir Belediyemiz, İl Milli Eğitim, Gençlik ve Spor malzemeleri temin etti. Yine belediyelerimiz tesisleri tamamladı. Şimdi bu sporcularımızın bir adım daha ileriye gitmesi için İlimizdeki profesyonel spor kulüpleri ile bir protokol yapıyoruz. Bugün Adam Voleybol Kulübümüz protokol yapacağız. Adam Voleybol´un kendi alanında bir başarı hikayesi var. Ben yönetimini hocalarını ve oyuncularını tebrik ediyorum. Bu protokolle bütün okullarımızda bir yetenek tanımlaması yapılacak, Milli Eğitime, belediyelere ve Gençlik Spora ait tesisler mahalle ölçeğinde kulüplerimize tahsis edilecek, okul saatlerinin dışında Halk Eğitimden kurs açılacak ve hedefimiz her spor kulübümüzün bir tane alt yapıya uygun yetenekli gencimizle ilgilenmesi. Ayrıca ulaşım problemleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak ve böyle iş birliği içerisinde Spor Şehri Gaziantep´i taçlandırmış olacağız. İki önemli nokta var burada birincisi, kulübün yönetiminin de kendine ait işleri var ve bunu sosyal sorumluluk olarak yapıyorlar. Şehre hiçbir yük olmadan tamamen kendi imkanlarıyla, kendi finansmanını yaparak yapıyorlar. İkincisi de tamamı kız. Yani tamamen kızlara yönelik ve kendi imkanlarıyla yapılan bir sosyal sorumluluk projesi.
Ben emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Kaymakamlarımıza, İlçe Belediyelerimize hiç şüphesiz bu kulüpleri tek başına yöneten Adam Voleybol yöneticilerine teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
İDRİS BİLGİNSOY "ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞİMDİDEN SÖZ VERİYORUZ"
Adam Voleybol CEO´su İdris Bilginsoy da spora verilen destekler için teşekkür ederek, "İnşallah bu sene kaçırdığımız Sultanlar Ligi´ne çıkma hakkını yakalamak istiyoruz. Şampiyonluğu gelecek sene Gaziantep´imize kazanacağımıza şimdiden söz veriyorum. Tabi ki şu an imzaladığımız protokolle genç sporcularımıza sizin de önemli desteğinizle çok önemli bir kapı açmış bulunuyoruz. Şu anda 22 okulda 5.700 öğrencinin taraması yapıldı. Protokolden sonra da çok hızlı bir şekilde bu süreç devam edecek. En kısa zamanda protokol ile birçok sporcuya olanak sunacağımıza inanıyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından protokol imza töreni yapıldı.
Projenin amacı;
Projenin temel amacı çocukları; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
Bu kapsamda Gaziantep merkezinde ve ilçelerde yer alan kız çocuklarını, şehit ve gazi çocuklarını voleybol vasıtasıyla hayata hazırlamak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, geleceğimizin teminatı olan çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürü oluşturmak ve yetenekli sporcuları keşfederek kısa vadede (0-2 yıl) milli takım karmalarına, orta vadede (2-4 yıl) milli takımlara, uzun vadede (4-6 yıl) olimpiyatlara sporcular yetiştirmek genel amaç.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep
2022-05-20 14:27:04

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