Gençlerin 19 Mayıs heyecanı festival coşkusuyla birleşti Renkli görüntülerin yer aldığı festivalin 3. gününde gençlik meşalesi yakıldı

Gaziantep'te Gençlik ve Spor Festivali'nin üçüncü gününde heyecan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle katlanarak devam etti. Renkli görüntülerin yer aldığı festivalde gençlik meşalesi de yakıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali”nin 3’üncü günü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda etkinlikler ve konserler aralıksız sürdü. Festivalde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ünlü rapçi Sefo, il protokol üyeleri ve gençlerle Gaziantep’i ve gençliği simgeleyen “G” harfi şeklindeki meşaleyi yaktı. Konserler esnasında sahneye çıkan Başkan Fatma Şahin, rap sanatçısı Sefo’ya günün anısına çiçek verirken, müzisyen Ali Kınık’a tespih hediye etti. Başkan Şahin, yaptığı konuşmada Gaziantep’in gençlerini överek, “Bugün çok özel bir gün. 19 Mayıs. 19 Mayıs, bağımsızlığımızın meşalesinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün günüdür. ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz’ diyerek gençleri işaret etmiştir. Gençler geleceğimiz, gözümüzün nuru, başımızın tacı. Kültürüyle, sanatıyla, eğitimiyle, sporuyla, bilimiyle yükselen Gaziantep için hazırız” dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, Ali Kınık’a üstünde sanatçının ismi yazan 27 numaralı Gaziantep Futbol Kulübü formasını hediye etti. Taşdoğan, Ali Kınık’ın “Ali Ayşe’yi Seviyor” şarkısına atıfta bulunarak, “Ali vatanı, milleti, bayrağı, Gaziantep’i seviyor” diyerek sanatçıyı övdü.

Konserler öncesi gençlerin büyük beğenisi ve ilgisini toplayan telekutu oyunu, Kadir Çöpdemir’in sunumuyla devam etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Çöpdemir, Gaziantep’te yaşadığı deneyimleri anlattı. Komik anılarını paylaştığı yarışmada Çöpdemir, bayrama özel başta tablet olmak üzere birçok hediyeyi katılımcılara dağıttı.

Telekutu oyunu sonrası sahneye ilk olarak rapçi Sefo çıktı. Sefo, sevilen birçok şarkısını hayranlarıyla beraber söyledi. İzleyicilerle sürekli iletişime geçen Sefo, telefon ışıklarının açılmasını isteyerek “Bilmem mi?” şarkısı eşliğinde muhteşem bir şov yaptı. Sefo, ilk defa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Festivali’nde Gaziantep’te seslendirdiği ve kısa sürede beğeni büyük beğeni toplayan “Tutsak” şarkısını da gençlerle hep bir ağızdan söyledi. Ardından sahneyi devralan Ali Kınık sevilen şarkılarını seslendirdi. Gaziantep’i Milli Mücadele'nin "en yüce kalelerinden biri” olarak nitelendiren Kınık, Antep savunmasında şehit düşenlere ve gazilere Allah’tan rahmet diledi.

Konserlerin son bölümünde ise sahneye DJ Hakan Akkuş geldi. Akkuş, muhteşem müzikleriyle gençleri coşturdu.

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