Uluslararası gençlik festivalinde dereceye giren sporculara ödül

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası Gençlik Festivalinin kapanış programı, spor müsabakalarında başarılı olan sporculara madalya verilmesiyle sona erdi.

Spor müsabakalarının gerçekleştirildiği alanda öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Festivaliyle birlikte, ülkemiz öğrencileriyle uluslararası öğrencilerin kaynaşma fırsatı bulduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, bu tür etkinliklerle kardeşlik ortamı oluşturmak istediklerini belirterek, sportif faaliyetleri başta olmak üzere kültür ve sanat etkinliklerinin devamının geleceğini söyledi. Etkinlikleri çerçevesinde ayak tenisi, çamur voleybolu, golf, dart, penaltı atışı, halat çekme, kaygan zemin, bocce, su savaşları ve bilek güreşinde başarılı elde eden sporculara Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Saka ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Evyapan madalyalarını takdim etti.

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