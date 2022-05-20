Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 20 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Hümmet'in sert şutu üst direkten döndü.
58. dakikada Sagal'ın çalımlara rakip ceza sahasına taşıdığı topla buluşan Maxim'in rakibini çalımlayarak yerden sağ köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 20
69. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne yaptığı ortada Figueiredo'nun dokunuşu üstten auta çıktı.
75. dakikada ceza yayında topla buluşan Pohjanpalo'nun sert vuruşunu kaleci Ekrem çeldi. Dönen topu Mendes filelere gönderdi ama VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın sert şutunu kaleci Zafer güçlükle kornere çeldi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Emre Kargın xx, Furkan Ürün xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Gaziantep FK: Mustafa Burak xx (Ekrem Kılıçarslan dk. 48 xx), Stelios Kitsiou xxx, Papy Djilobodji xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Oğuz Ceylan dk. 66 xx), Luka Stankovski xxx (Hamza Mendyl dk. 66 xx), Recep Niyaz xxx, Doğan Erdoğan xxx, Angelo Sagal xx (Ahmad El Messaoudi dk. 76 xx), Alexandru Maxim xxx, Joao Figueiredo xx (Torgeir Borven dk. 76 xx)
Yedekler: Pawel Okowski, Merkel, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Erol Bulut
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen xx, Gökhan Gönül xx, Emir Han Topçu xx, Ponck xx, Eren Albayrak xx (Güvenç Usta dk. 63 xx), Ronaldo Mendes xx (Soner Özdemir dk. 88 ?), Erik Sabo xx, Umar Aminu x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46 x), Deniz Hümmet xx, Joel Pohjanpalo xx, Papiss Cisse x (Efe Tecimer dk. 63 x)
Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Yannick Bolasie
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Luka Stankovski (dk. 41), Maxim (dk. 58) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Kitsiou, Borven (Gaziantep FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.