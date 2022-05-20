Erol Bulut: "Ligi galibiyetle kapattığımız için mutluyuz"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor'u 20 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ligi galibiyetle kapattığımız için mutluyuz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Stankovski ve Maxim'in attığı gollerle 20 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Bu sonuçla puanını 46'ya yükselten Gaziantep FK, ligi 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle tamamladı. Zorlu maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, sezonu galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün ligin son maçını oynadık ve galip geldiğimiz için mutluyuz. Bugün gösterilen performanstan dolayı da mutluyuz. Uzun bir aranın ardından galibiyet iyi geldi. Ligimizde kendi evimizde 40 puan toplayarak ligin üçüncü sırasında olan bir takımız ama maalesef deplasmanda bunu başarıyı gösteremedik. Hatalarımızı görerek seneye daha iyi şeyler yapacağız. Sonuçta hatalar var. Bu hatalardan da ben olsun, taraftar olsun, yönetim olsun, sporcu olsun herkes ders çıkaracak. Kendi içimizde eksisi ile artısı ile konuşup iyi bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Rizespor’a da geçmiş olsun diyorum. Biz de 19 Haziran’da yeni sezona başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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