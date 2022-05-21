Gaziantep FK Oğuz Ceylan ile yolları ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, tecrübeli futbolcusu Oğuz Ceylan ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, 2018 yılından beri takımda forma giyen ve Süper Lig'e çıkan kadronun önemli isimlerinden olan Oğuz Ceylan ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.
Gaziantep ekibinden ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, 20182019 sezonu devre arasında katılan, kulübümüzün Süper Lig’e çıktığı süreçte ve sonrasında da büyük emekleri olan Oğuz Ceylan ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Takım kaptanlarımızdan da olan Oğuz Ceylan’a, Gaziantep Futbol Kulübü'müze vermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.