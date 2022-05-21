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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Babacan: Sorunları çözmek için iktidar olmamız gerekiyor

DHA

Ali Babacan: Sorunları çözmek için iktidar olmamız gerekiyor


Kadir GÜNEŞAhmet ATNACA/GAZİANTEP, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülkenin sorunlarını çözmek için Deva Partisi´nin mutlaka iktidara gelmesi gerekiyor. Biz 2001-2002 krizini çözen bir ekibiz. İki tane büyük kriz çözdük" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep´te düzenlenen mitingde halka hitap etti. Türkiye´nin ekonomik sıkıntılarının yanı sıra başka sorunları da olduğunu belirterek hükümeti eleştiren Babacan, "Adalet krizi, dış politika krizi, sığınmacı krizi gibi kriz yaşamadığımız bir alan kalmadı. Memleketi eski karne günlerine döndürdüler. Bu millet gerçekten bunu hak etmiyor. Bu saydığımız krizleri hepsini çözeceğiz. İstediğiniz kadar belediyeleri ve valilikleri kullanıp bizi durdurmaya çalışın. İşte bugün buradayız. İlk mitingimizi bedenimiz ve yüreğimiz ile yapıyoruz. Biz 2002 ekonomik krizini çözen bir ekibiz. İki senede çözdük. 2008-2009 krizini de biz çözdük ekip olarak. Eğer Türkiye'de varsa böyle bir ekip daha iki krizi çözün buyursun gelsin. Ama yok. Yapamazlar. Onun için bu işi biz çözeceğiz. Söz veriyoruz milleti, adalet ve ekonomik krizden kurtaracağız" diye konuştu.  
Babacan, sığınmacılar ile ilgili de birçok durumun göz ardı edilerek, mültecilerin ülkeye alındığını dile getirerek, 200 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini söyledi. Babacan, "Türkiye Cumhuriyetin hudutları yolgeçen hanına döndü. Milyonlarca insanı hesapsız, kitapsız bu ülkeye aldınız. Her yerden geliyorlar." dedi. 
`PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEĞİZ´
Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçip, hukuku ayağa kaldıracaklarını vurgulayarak, "Hak eden hak ettiğini görecek bu ülkede. Adaleti biz tesis edeceğiz bu ülkede. Hukuku biz ayağa kaldıracağız. Demokrasiyi biz yükselteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme biz geçeceğiz. Bu pahalılık ve yoksulluk dönemi bitecek. Hür ve zengin bir ülke olacağız." ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-05-21 20:04:44

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